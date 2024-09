Lula continua discussão sobre incêndios em reunião com Rui Costa, Haddad e outros ministros

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, está no período da tarde desta segunda-feira em uma reunião que continua as discussões sobre o combate aos incêndios que atingem diversas partes do País. Um primeiro encontro para debater o assunto foi realizado pela manhã. É provável que haja anúncios sobre o tema até o final do dia.

O compromisso tem participação, segundo a agenda oficial do presidente da República, dos ministros Rui Costa (Casa Civil), Fernando Haddad (Fazenda), Alexandre Padilha (Relações Institucionais) e Jorge Messias (AGU); do líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA); e do secretário especial para Assuntos Jurídicos da casa Civil, Marcos Rogério de Souza. A assessoria de imprensa do Palácio do Planalto confirmou à reportagem que a conversa é sobre os incêndios.

O nome da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, não consta dessa reunião na agenda de Lula. Ela estava em uma parte das discussões dessa tarde. É comum ministros participarem de encontros com o presidente da República e serem incluídos nos registros do compromisso depois. O ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, por exemplo, também estaria nessa reunião. A conversa ainda está em andamento.

Lula cancelou a participação em uma cerimônia marcada para 16h30 e ficou no Planalto para continuar as discussões sobre os incêndios. Ele compareceria ao lançamento do novo cartão MEI, em um hotel em Brasília.