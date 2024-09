Itália tem fim de semana trágico para caçadores de cogumelos

ROMA, 16 SET (ANSA) - Fim de semana trágico para os caçadores de cogumelos na Itália, que registrou duas mortes em Abruzzo e outras duas na Emilia-Romagna apenas nos últimos dias.

As chuvas recentes levaram muitos entusiastas aos bosques de montanha em busca de cogumelos porcini, ingrediente valorizado na gastronomia italiana. Segundo especialistas, somente em Abruzzo, no centro do país, centenas de pessoas aproveitaram o fim de semana para encher os cestos.

Mas os perigos da umidade na vegetação rasteira em trilhas mais escondidas se revelaram fatais em algumas situações.

Na sexta-feira (13), socorristas da Emilia-Romagna encontraram o corpo de um homem de 82 anos que estava desaparecido desde a tarde do dia anterior, quando o idoso saiu para caçar cogumelos em um bosque na província de Bologna.

Na mesma região, porém na província de Piacenza, o mesmo destino coube a uma italiana de 69 anos e que residia em Portugal. Seu corpo foi achado sem vida, com o auxílio de drones, em uma floresta perto de Ottone, na manhã de domingo (15).

Já em Abruzzo, um idoso de 82 anos residente em Corropoli, Giuseppe Di Luca, morreu após cair mais de 20 metros nos Monti della Laga, importante centro produtor de cogumelos na região, também no domingo.

Pouco depois, Aldino Ruggieri, 85, natural de Tortoreto, escorregou em uma falésia na mesma zona enquanto procurava porcini e faleceu. Ambos os acidentes ocorreram na frente de outros caçadores, que chamaram o socorro, mas não puderam fazer nada para salvar as vítimas.

A combinação das chuvas da última semana com o calor do fim de verão na Itália beneficiou a safra de cogumelos e atraiu muitos "caçadores" em busca do ingrediente. No entanto, é comum que essas pessoas não tenham preparo para realizar caminhadas na floresta, especialmente em condições de elevada umidade. (ANSA).

