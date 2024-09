Irmão de Michael Jackson morre aos 70 anos

ROMA, 16 SET (ANSA) - Tito Jackson, um dos irmãos do "Rei do Pop" Michael Jackson (1958-2009) e ex-integrante do grupo Jackson Five, morreu aos 70 anos de idade, nos Estados Unidos, na noite do último domingo (15).

A informação foi confirmada ao site Entertainment Tonight por Steve Manning, empresário e amigo de longa data da família Jackson, nesta segunda-feira (16).

De acordo com ele, Tito faleceu enquanto dirigia do Novo México para Oklahoma. A causa da morte não foi revelada, mas há a suspeita de que o irmão de Jackson tenha sofrido um ataque cardíaco.

Os filhos de Tito, Taj, Taryll e TJ, que fazem parte do trio musical de R&B 3T, confirmaram a morte do pai nas redes sociais.

"É com pesar que anunciamos que nosso amado pai, Tito Jackson, indicado ao Hall da Fama do Rock & Roll, não está mais entre nós. Estamos chocados, tristes e com o coração partido. Nosso pai era um homem incrível que cuidava de todos", diz o texto.

Membro daquela que é talvez a família musical mais famosa da história americana, Tito, com os irmãos Jackie, Jermaine, Marlon e Michael, fazia parte da formação original do "The Jackson 5", que alcançou sucesso internacional no final dos anos 1960 e início da década de 1970, com quatro sucessos consecutivos no topo das paradas - "I Want You Back", "ABC", "The Love You Sav" e "I'll Be There". Mais tarde, no entanto, Tito seguiu carreira solo.

Após a morte de seu irmão Michael, em 25 de junho de 2009, ele gravou os backing vocals da primeira música póstuma do astro, "This Is It", junto com seus outros irmãos.

Entre 2009 e 2010, Tito foi produtor executivo e participou do reality show "The Jacksons: Uma dinastia familiar". Já entre 2015 e 2016 voltou a se apresentar em diversos shows com Jackie, Jermaine e Marlon, a nova formação dos Jacksons. Seu legado musical foi retomado pelos filhos, que formaram o grupo de R&B 3T. (ANSA).

