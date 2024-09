Haddad: 'Previsão para desastres ambientais vai ter de entrar no Orçamento'

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta segunda-feira (16) que, em algum momento, o orçamento terá que prever recursos a desastres decorrentes das mudanças climáticas.

"Em algum momento, vai ter que entrar no orçamento. Talvez o extraordinário não seja tão extraordinário daqui para frente", declarou o ministro ao participar da premiação do jornal Valor Econômico a empresas que se destacaram pelo desempenho financeiro e práticas de sustentabilidade. "Vamos ter que levar em consideração isso de forma mais organizada", acrescentou Haddad.

Segundo o ministro, será necessária uma adequação do orçamento prevendo recursos para ações de mitigação e adaptação se os gastos com eventos climáticos extremos tornarem-se recorrentes.

Ao falar do socorro após a tragédia climática no Rio Grande do Sul, cujos gastos extraordinários ficaram fora dos limites do arcabouço fiscal, Haddad descreveu a atuação do governo federal como "exemplar" do ponto de vista econômico. Conforme o ministro, os recursos liberados em apoio ao Rio Grande do Sul não violaram o espírito do arcabouço.

Ele destacou que, dois meses após o desastre, o Estado voltou a contratar e a bater recordes de arrecadação, em função da reativação da atividade econômica.

Haddad informou ainda que a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, apresentou hoje em reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva um plano de combate aos incêndios que leva em consideração a experiência no enfrentamento das queimadas no Pantanal durante o ano passado.