Embraer diz que Boeing vai pagar US$150 mi após arbitragem; ação cai mais de 4%

SÃO PAULO (Reuters) -A Embraer anunciou nesta segunda-feira que a Boeing pagará 150 milhões de dólares à empresa após a conclusão de um processo de arbitragem entre as duas fabricantes de aeronaves, segundo fato relevante.

O acordo marca a conclusão de um processo iniciado depois que a Boeing desistiu de um acordo para comprar a principal divisão da Embraer, a de jatos comerciais, por 4,2 bilhões de dólares, em 2020.

Na época, a Boeing disse que a Embraer não cumpriu condições para a conclusão da transação, enquanto a fabricante brasileira disse que a rival norte-americana desistiu por causa de problemas financeiros mais amplos. A discussão iniciou o processo arbitral.

A companhia brasileira não informou quando o pagamento deverá ser feito.

A Boeing afirmou em comunicado que "está satisfeita" por ter concluído o processo de arbitragem com a Embraer.

"De forma mais ampla, temos orgulho de nossos mais de 90 anos de parceria com o Brasil e esperamos continuar contribuindo para a indústria aeroespacial brasileira", acrescentou.

Na bolsa paulista, por volta de 11h, as ações da Embraer recuavam 4,43%, a 49,63 reais. No ano, porém, ainda acumula uma valorização de mais de 120%.

De acordo com analistas Victor Mizusaki e Andre Ferreira, do Bradesco BBI, o valor ficou abaixo da expectativa do mercado de 300 milhões de dólares. Os analistas calculam que o valor líquido a ser recebido pela Embraer deve ser de cerca de 85 milhões de dólares ajustado para PIS/Cofins (9,25%) e imposto de renda (34%).

(Por Gabriel Araujo, com reportagem adicional de Paula Arend Laier, edição Alberto Alerigi Jr.)