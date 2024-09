Debate UOL/RedeTV! para prefeito de SP: quais candidatos vão participar?

Todos os candidatos convidados para o debate UOL/RedeTV! para a Prefeitura de São Paulo (SP) confirmaram presença, incluindo Datena (PSDB) e Pablo Marçal (PRTB), que se envolveram em um episódio de agressão no evento promovido pela TV Cultura no último domingo (15).

Quem vai participar do debate RedeTV!/UOL?

O evento ocorre nesta terça-feira (17), às 10h20. Os seis candidatos à Prefeitura de São Paulo (SP) mais bem posicionados nas pesquisas foram convidados para o encontro, que será realizado na sede da RedeTV!. O encontro será transmitido ao vivo na home do UOL e no YouTube do UOL.

Datena e Marçal confirmaram presença. A campanha do apresentador diz que todos os compromissos desta terça-feira (17) estão mantidos. A agenda do candidato do PSDB para esta segunda-feira (16) foi inteiramente cancelada. A previsão era que Datena fizesse uma agenda em Santana, na zona norte, mas ela foi cancelada devido à chuva, segundo a assessoria dele. Ele também tinha uma entrevista que foi cancelada.

Marçal afirma que também mantém a presença no debate RedeTV!/UOL. A confirmação foi feita pelo candidato na saída do Hospital Sírio-Libanês na manhã desta segunda-feira (16), após ele receber alta. O ex-coach deixou o local andando, com o braço imobilizado com uma tipoia, e foi para o IML (Instituto Médico Legal) realizar exame de corpo de delito.

Ricardo Nunes (MDB), Tabata Amaral (PSB), Guilherme Boulos (PSOL) e Marina Helena (Novo) também confirmaram a presença no debate. Os candidatos chegarão à sede da TV até as 9h20.

Quais são as regras do debate?

O encontro terá duração de duas horas e 20 minutos e será dividido em cinco blocos. As regras foram acertadas em reunião com os representantes de cada campanha.

A ordem dos púlpitos no vídeo será: Boulos, Datena, Nunes, Tabata, Marina Helena e Marçal. Os candidatos farão perguntas entre si e também vão responder a questionamentos de jornalistas. Do UOL participam os colunistas Raquel Landim, Thais Bilenky e Thiago Herdy — da RedeTV! serão Willian Kury, Stella Freitas e Felipe Brosco.

Candidatos que não seguirem as regras serão advertidos pela mediadora Amanda Klein, da RedeTV!. Caso haja novo descumprimento, os participantes poderão ser suspensos do bloco e depois, convidados a se retirar do estúdio — os profissionais da equipe de segurança poderão ser acionados, se for considerado necessário.

A organização vetou o uso de celular ou câmera fotográfica no palco e pelos assessores durante o debate. Os candidatos também não poderão exibir qualquer documento ou objeto durante a participação do debate, nem poderão sair do púlpito estabelecido, salvo em caso de autorização da mediadora.

Os pedidos de direito de resposta serão avaliados pelo comitê arbitral, que inclui um advogado com conhecimentos em direito eleitoral. Caso a solicitação seja atendida, o candidato ofendido terá um minuto para se manifestar.

Debate será dividido em cinco blocos

Primeiro e terceiro blocos são de confrontos diretos entre os adversários. Eles terão 30 segundos para fazer a pergunta, 90 segundos para resposta e 45 segundos para réplicas e tréplicas.

Nos segundo e quarto blocos, os candidatos responderão a perguntas de jornalistas. A ordem dos candidatos que vão responder às perguntas de cada profissional será sorteada ao vivo.

No último bloco, os candidatos terão um minuto e 30 segundos para considerações finais. Marina Helena é a primeira, segundo ordem definida com as campanhas, e Marçal fecha o bloco.

* Com informações de matérias publicadas anteriormente aqui e aqui.