Datena e Marçal mantêm presença em debate RedeTV!/UOL após cadeirada

O apresentador José Luiz Datena (PSDB) disse que vai comparecer ao debate RedeTV!/UOL nesta terça-feira (17), às 10h20, após agredir Pablo Marçal (PRTB) com uma cadeira no debate da TV Cultura. O influenciador também confirmou presença.

O que aconteceu

Campanha do apresentador disse que todos os compromissos de amanhã estão mantidos. A agenda do candidato do PSDB para esta segunda-feira (16) foi inteiramente cancelada. A previsão era que Datena fizesse uma agenda em Santana, na zona norte, mas ela foi cancelada devido à chuva, segundo a assessoria dele. Ele também tinha uma entrevista que foi cancelada.

Marçal afirma que também mantém a presença no debate RedeTV!/UOL. A confirmação foi feita pelo candidato na saída do Hospital Sírio-Libanês na manhã desta segunda-feira (16), após ele receber alta. O ex-coach deixou o local andando, com o braço imobilizado com uma tipoia, e foi para o IML (Instituto Médico Legal) realizar exame de corpo de delito.

Ricardo Nunes (MDB), Tabata Amaral (PSB), Guilherme Boulos (PSOL) e Marina Helena (Novo) também confirmaram a presença no debate.

O debate organizado pela RedeTV! em parceria com o UOL acontece nesta terça, a partir das 10h20. Os candidatos chegarão à sede da TV até as 9h20. O encontro será transmitido ao vivo na home UOL e no YouTube do UOL.

Caso foi registrado na polícia

Caso foi registrado como lesão corporal e injúria pela polícia. O registro foi feito no 78º DP (Jardins).

Apesar da agressão, Marçal disse que não vai mudar o ritmo da campanha. "Eu vou em busca liberdade. Se for para apanhar, eu vou apanhar. Se for para cuspir na minha cara, pode cuspir. Eu poderia muito bem ter tomado aquela cadeira do Datena. Mas para vocês verem, eu estou aqui como oferta."

Datena, isso que você fez foi uma tentativa de homicídio, cara. Se acerta bem acertado na cabeça de uma pessoa, a pessoa morre, cara. Que loucura é essa? Quem é você? Você nunca mais volte para a televisão. Vá cuidar da sua saúde e da sua, porque São Paulo não precisa de um maluco igual você. Pablo Marçal (PRTB), candidato à Prefeitura de São Paulo

Datena reconhece que errou, mas diz que Marçal precisava ser "contido". Em nota, o apresentador disse que foi alvo de acusações "absolutamente falsas" de assédio sexual. O tucano afirma que agiu por ter sido "agredido verbal e moralmente por um adversário que, como todos têm podido constatar, afronta a todos com desrespeito e ultraje, ao arrepio da ética e da civilidade".

"Errei, mas de forma alguma me arrependo", publicou Datena. Ele afirma que preferia que o episódio não tivesse ocorrido, mas que repetiria o gesto nessa mesma situação porque ele foi uma "resposta extrema a um histórico de agressões perpetradas a mim e a muitos outros por meu adversário".