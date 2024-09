Datena bloqueia Pablo Marçal no WhatsApp após mensagem sobre cadeirada

Do UOL, em São Paulo

Após o episódio de agressão no debate da TV Cultura, o candidato José Luiz Datena (PSDB) bloqueou o adversário Pablo Marçal (PRTB) no WhatsApp durante a madrugada de domingo para segunda (16).

O que aconteceu

A última mensagem no WhatsApp foi enviada por Marçal. "Você quebrou minha costela, cara", disse o ex-coach, antes de ser bloqueado pelo tucano, às 3h47 da madrugada. A informação foi relevada por Natuza Nery, da Globo, e confirmada pelo UOL.

Segundo boletim, Marçal teve um "traumatismo na região do tórax". O Hospital Sírio-Libanês, em nota, também confirmou um traumatismo no punho direito do candidato. Ambos os casos foram descritos como "sem maiores complicações associadas" pelo hospital.

Após agressão no debate, equipe de Datena divulgou mensagens enviadas por Marçal e divulgou para a imprensa. Nas mensagens, enviadas antes do debate na TV Cultura, o candidato do PRTB pede perdão "pelas palavras pesadas" usadas contra o apresentador. "Tenho sentido que somos animais num zoológico e todos querem ver agressões gratuitas", diz o ex-coach.

Os prints mostram que a conversa com o empresário já estava arquivada. Segundo a campanha, outras mensagens do tipo já haviam sido trocadas entre os dois, mas como Marçal usa mensagens temporárias, não foi possível publicizar outros trechos.

Equipe de Datena tornou "pedido de perdão" de Marçal público Imagem: Reprodução/Datena

Relembre agressão

Datena saiu da TV Cultura escoltado por policiais. Após a agressão, o candidato tucano afirmou que não se arrepende e que Marçal precisava ser contido. Após a primeira cadeirada, ela ainda tentou arremessar outra cadeira no influenciador, mas foi impedido pela segurança do empresário e pelo candidato do MDB, Ricardo Nunes.

Logo após levar a cadeirada, Marçal foi levado de ambulância para o Hospital Sírio-Libanês. A assessoria de comunicação do candidato disse que os médicos decidiram mantê-lo no hospital por suspeita de fraturas na região torácica, mas, segundo boletim divulgados pelos médicos que o atenderam, ele não teve complicações.