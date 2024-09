Chefe do Hamas diz aos houthis que seu ataque manda uma mensagem para Israel

ADEN (Reuters) - O chefe do Hamas, Yehya Sinwar, parabenizou o grupo iemenita houthi pelo seu ataque com míssil contra Israel e disse que isso manda uma mensagem para o seu inimigo, segundo noticiou a televisão houthi Al-Massirah, nesta segunda-feira.

Os houthis, aliados do Irã que controlam o norte do Iêmen, atingiram o centro de Israel com um míssil no domingo pela primeira vez, levando o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, a dizer que Israel cobraria um "preço alto" pelo ataque.

"Congratulo vocês pelo sucesso em alcançar o coração da entidade inimiga", disse Sinwar em uma carta ao líder houthi, Abdel-Malek al-Houthi.

Sinwar está liderando o Hamas na guerra contra Israel na Faixa de Gaza, agora em seu 12º mês.

O chefe do Hamas disse que os planos de Israel para neutralizar o grupo militante falharam.

"Posso assegurar que a resistência vai bem. Nós nos preparamos para lutar uma longa batalha de desgaste", afirmou.

Uma autoridade militar israelense disse que o míssil foi atingido por um interceptador e se fragmentou no ar. Pedaços do míssil caíram em descampados e perto de uma estação de trem. Não houve vítimas, mas nove pessoas ficaram levemente feridas enquanto buscavam abrigo.

