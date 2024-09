Não amassa? Evapora suor? Por que camisa Insider faz sucesso na internet

Todo guarda-roupa precisa de uma peça "coringa"— uma roupa versátil o bastante para ser usada na academia, no trabalho ou até em um encontro com amigos. Pensando nisso, o Guia de Compras UOL encontrou a Tech T-Shirt, da marca Insider, que promete versatilidade, além de uma tecnologia que desamassa a roupa no corpo e conta com controle de odor.

Segundo a Insider, a camiseta possui fibra de origem natural duas vezes mais macia que o algodão, além de proporcionar conforto térmico. Descubra todas as características dessa peça e o que diz quem comprou:

O que diz a Insider sobre a camiseta?

Com tecido leve e suave, que promete alívio térmico no calor e frio;

Desamassa no corpo, não sendo necessário passar após a lavagem;

Promete rápida absorção e evaporação do suor, sendo uma boa opção para atividades físicas;

Durabilidade: a camiseta promete não desbotar com o tempo e lavagens;

Possui controle de odor com ação antibacteriana.

O que diz quem comprou?

Na Amazon, a camiseta da Insider tem mais de 400 avaliações, tendo uma média de 4,7 estrelas (máxima de cinco). Os consumidores ressaltaram como principais pontos vantagens o fato da camiseta desamassar no corpo, além do tecido que não esquenta e também não retém odores.

Excelente camisa, realmente não esquenta, amassa depois de uma lavada, mas quando põe no corpo ela volta ao normal (não precisa passar) me conquistou e com certeza estarei comprando mais camisas com essa tecnologia. David

Excelente camisa. Realmente não amassa, não esquenta, não incomoda e cai muito bem no corpo. Dá para usar em quase todas as ocasiões. Muito versátil e confortável. Excelente qualidade. Só a gola que deveria acompanhar a qualidade do tecido. Cristiano Oliveira

Comprei porque alguns influencers que costumo acompanhar vivem recomendando. E ela realmente superou minhas expectativas. A qualidade é excelente e o conforto é incomparável. Estou extremamente satisfeito com minha compra e definitivamente recomendo a todos. Valeu cada centavo e é tudo o que dizem. Murilo



Há tempos eu queria comprar mas achava muito caro para uma camiseta básica. Mas não teve jeito, fui fisgado pelo marketing e comprei (GG). As camisetas superaram as minhas expectativas que já eram altíssimas! Fiz um teste hard, usei por uma semana e a camiseta simplesmente não fede! Até perfume não fixa direito nela. Comprei mais 3 de tão satisfeito que fiquei. Já estou economizando com água e sabão! Marcel Lucas Vaccari

Pontos de atenção

Nos comentários avaliativos, alguns consumidores apontaram insatisfações com o tamanho, gola e caimento do tecido. Veja:

A qualidade do tecido da camiseta e a sensação de vestir são ótimas, mas ela ficou com a gola "frouxa" já na primeira lavagem. Edney Júnior

A camiseta é bonita, tem a vantagem de não amassar muito e não pegar odor. Mas o caimento e a aparência do tecido ainda dão aquela impressão de material sintético, fora que a gola perde sua estrutura após a primeira lavagem, ficando com uma aparência afrouxada. Ainda prefiro uma boa camisa de algodão. Luan

Achei a costura da manga não muito uniforme, Achei a camisa um pouco justa também, preferia mais larga (um tamanho maior ficaria comprida). Muito boa pra malhar, por ser justa e lidar bem com o suor e tal. Não acho que usarei no dia a dia. José Pedro Barcala

Comprei por curiosidade para testar, porém deixou a desejar, principalmente pela gola. Comprei na promoção, paguei mais barato, mas ao meu ver não compensa o preço que é vendida. Matheus Henrique

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.