Bolsa fecha em alta, e dólar cai com espera por decisão sobre juros

A Bolsa de Valores de São Paulo fechou esta segunda-feira (16) em leve alta. O Ibovespa teve valorização de 0,18%, indo a 135.118 pontos, com os investidores à espera da Super Quarta, quando acontecem decisões sobre juros no Brasil e nos Estados Unidos.

O dólar terminou o primeiro dia da semana em queda de 1,03%, a R$ 5,510. O dólar turismo fechou cotado a R$ 5,72.

Qual a expectativa para os juros

Depois de amanhã, o Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) pode cortar os juros em 0,25 ou 0,5 ponto percentual. Na sexta-feira (13), as apostas por uma baixa maior cresceram e animaram os mercados emergentes, como o Brasil. O otimismo continuar no início desta semana. Quanto maior o corte, melhor para esses países, que passam a atrair o capital antes aplicado nos juros americanos.

Aqui, a expectativa no mercado é de que o Banco Central brasileiro suba os juros. A maior expectativa é por uma alta de 0,25 ponto percentual.

Petrobras e Vale

Hoje foi feriado na China e no Japão, o que diminui o movimento da Bolsa por aqui. Enquanto a média diária de setembro tem ficado em torno dos R$ 18 bilhões, hoje o Ibovespa movimentou apenas R$ 9,5 bilhões, conforme dados preliminares. Amanhã, terça-feira (17), os dois países continuam de folga.

Na China, houve frustração com novos dados de atividade divulgados no fim de semana sobre a economia. A produção industrial chinesa teve alta anualizada de 4,5% em agosto, abaixo do esperado (4,6%). As vendas no varejo avançaram 2,1% na mesma base de comparação, também inferior à expectativa de 2,5%.

Por isso, o governo local já renovou o compromisso de baixar juros e custos de empréstimos se preciso. "Dados da China preocupam, já que a taxa de desemprego urbano aumentou, e os preços de imóveis ano a ano caíram, e os dados de produção industrial e vendas no varejo vieram abaixo do esperado", diz Hemelin Mendonça, especialista em mercado de capitais e sócia da AVG Capital.

Dessa maneira, Vale (VALE3) teve uma leve queda. Os ativos da empresa tiveram desvalorização de 0,34%, indo a R$ 58,30, conforme dados preliminares. Além dos problemas no maior mercado da empresa, a companhia informou no sábado (14), que está fazendo verificações adicionais na barragem Forquilha 3, na mina de Fábrica, em Ouro Preto (MG).

A mineradora identificou "trincas superficiais" na barragem, que está em nível de emergência 3, o mais alto na escala de risco. A construção precisa ser monitorada de forma permanente. Além disso, o preço do minério de ferro está em queda.

Já as ações da Petrobras (PETR3 e PETR4) subiram. PETR3 foi a R$ 40,74, com valorização de 0,92%. PETR4 fechou com alta de 1,50%, indo a R$ 37,25, ambas com dados preliminares. O petróleo continua aumentando após seu primeiro ganho semanal em um mês, com a queda nas exportações da Líbia. O óleo teve alta de 1,56%, com o tipo Brent indo a US$ 72,75 o barril.

E o dólar?

O real voltou a se valorizar frente ao dólar nesta segunda-feira. "Com a possibilidade de um pequeno ciclo de alta dos juros no Brasil, enquanto nos Estados Unidos se aguarda o início do ciclo de cortes nas taxas, o real tem recuperado terreno perdido nos últimos dias", diz André Galhardo, consultor econômico da Remessa Online, plataforma de transferências internacionais. A expectativa dos investidores é poder emprestar dinheiro nos EUA e aplicar aqui, para ganhar com a diferença.