BIS pede que bancos centrais não desperdicem margens de manobra com juros

Por Marc Jones

LONDRES (Reuters) - O Banco de Compensações Internacionais (BIS, na sigla em inglês)recomendou aos principais bancos centrais que não desperdicem as margens de manobra relacionadas aos juros que reconstruíram nos últimos dois anos cortando-os novamente com muita rapidez.

A recomendação do banco central dos banqueiros centrais, como é conhecido o BIS, ocorre no momento em que os mercados aguardam para ver se o Federal Reserve iniciará seu tão esperado ciclo de corte de juros nesta semana com um movimento de 25 ou 50 pontos-base.

O chefe do Departamento Econômico e Monetário do BIS, Claudio Borio, enfatizou que sua mensagem é para todos os bancos centrais, dizendo que eles precisam manter algumas "margens de segurança" para poderem lidar tanto com as desacelerações esperadas quanto com crises futuras inesperadas.

"Seria uma pena se essa margem de manobra fosse desperdiçada", disse Borio a repórteres nesta segunda-feira, quando o BIS publicou seu último relatório trimestral.

"O esperado são as recessões que estão fadadas a acontecer. O inesperado são os tipos de choques como Covid que vimos. Portanto, essa é uma consideração adicional a ser levada em conta ao decidir o ritmo e até onde ir".

O corte amplamente esperado do Fed nesta semana será o primeiro em quatro anos, mas outros, incluindo o Banco Central Europeu e os bancos centrais do Reino Unido, Canadá, Suíça, Nova Zelândia e vários bancos centrais de mercados emergentes, já iniciaram o processo.

No entanto, os mercados têm se esforçado para decifrar onde os juros provavelmente se estabelecerão neste ciclo, dada a atual incerteza sobre a economia global. Borio disse que a taxa neutra é um "conceito bastante impreciso".

"Você só descobre onde está a taxa neutra quando chega lá de alguma forma", disse ele.

(Reportagem adicional de Carolyn Cohn)