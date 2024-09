Aumenta a saciedade e faz bem ao coração: benefícios da ricota à saúde

A ricota é um tipo de queijo fresco, produzido a partir do soro do leite e apresenta uma textura macia e um sabor suave. Fonte de vitaminas A, B, D e E, além de minerais como zinco, selênio, potássio e fósforo, é uma opção saudável para quem deseja um queijo com menos gordura e calorias.

A seguir, veja os benefícios do consumo da ricota para a saúde.

Melhora a saúde digestiva

A ricota é um alimento probiótico porque contém bactérias que ajudam na fermentação do açúcar do leite e na eliminação de toxinas. Além disso, ela é uma fonte de proteínas que são digeridas e absorvidas rapidamente pelo corpo, o que pode beneficiar a saúde do intestino.

Regula o açúcar no sangue

É um queijo com baixo índice glicêmico, o que significa que, ao consumi-lo, os níveis de açúcar no sangue não aumentam rapidamente, evitando picos de glicemia. Portanto, incluir a ricota na dieta pode ajudar a regular os níveis de açúcar no sangue (glicose). Esse processo é importante para pessoas com diabetes ou que estão tentando perder peso.

Reforça o sistema imunológico

A ricota possui propriedades anti-inflamatórias devido ao seu conteúdo de aminoácidos, como cisteína e metionina, que ajudam na produção de glutationa. Este antioxidante previne doenças e combate infecções, apoiando assim o sistema imunológico. Além disso, por ser derivada do soro do leite, a ricota contém albumina, que também contribui para fortalecer a imunidade.

Apoia a saúde cardiovascular

Pode beneficiar a saúde cardiovascular devido ao seu teor relativamente baixo de gordura e ao seu conteúdo de proteínas de alta qualidade, ajudando a controlar o peso e a reduzir a ingestão de gorduras saturadas, fatores importantes para a saúde do coração.

Além disso, a ricota contém peptídeos bioativos que ajudam na redução da pressão arterial, melhorar os níveis de colesterol e prevenir a formação de coágulos sanguíneos.

Contribui com a saúde óssea

A proteína do soro do leite pode fortalecer os ossos e prevenir a osteoporose. Ela contribui para o aumento da densidade mineral óssea, o que significa que os ossos se tornam mais densos e menos propensos a fraturas. Além disso, ela reduz a reabsorção do cálcio pelos ossos, promovendo sua saúde e resistência.

Ajuda na recuperação pós-treino

A ricota é rica em aminoácidos de alta qualidade, incluindo os de cadeia ramificada, como a leucina, que é fundamental para a síntese de proteínas musculares e fornece energia durante os exercícios. Além disso, ajuda na recuperação pós-treino ao reduzir danos musculares, otimizando a recuperação e o desempenho muscular.

Auxilia no controle de peso

Por ser uma boa fonte de proteínas, pode aumentar a sensação de saciedade e ajudar a controlar o apetite. Também é baixa em calorias e gordura, tornando-se uma opção leve e saudável em uma dieta. Pode ainda contribuir com a redução de quantidade de calorias ao substituir queijos mais gordurosos em várias preparações.

Contraindicações

Embora a ricota tenha menos lactose do que muitos outros produtos lácteos, ainda pode causar desconforto gastrointestinal em pessoas com intolerância severa à proteína do leite.

Ela pode conter quantidades significativas de sódio, o que é uma preocupação para pessoas com hipertensão e com doença renal crônica. Portanto, nesses casos, o consumo deve ser moderado.

Fonte: Bianca Prado Alves, nutricionista do Hospital Alemão Oswaldo Cruz.