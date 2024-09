Alisson pede que jogadores sejam ouvidos sobre calendário

Na semana que marca o início da Liga dos Campeões em seu novo formato, o goleiro brasileiro Alisson, do Liverpool, lamentou esta segunda-feira (16) o fato de os jogadores não terem sido consultados quanto ao aumento do número de jogos na temporada.

"Às vezes ninguém pergunta aos jogadores o que eles acham sobre acrescentar jogos", disse o goleiro da Seleção Brasileira em entrevista coletiva um dia antes do duelo entre Milan e Liverpool pela Champions. "Talvez nossa opinião não conte, mas todos sabem o que pensamos sobre ter mais jogos".

Na nova fórmula da principal competição europeia de clubes, em que os grupos foram abolidos, cada equipe fará pelo menos oito jogos na primeira fase, e não mais seis, antes de uma possível participação no mata-mata.

Outra grande mudança esperada nesta temporada é a reformulação do Mundial de Clubes da Fifa, que foi ampliado para 32 equipes e será disputado entre junho e julho de 2025.

No início deste mês, o sindicato global dos jogadores de futebol, o FIFPro, pediu medidas de proteção para os jogadores, sujeitos a uma carga de trabalho excessiva em um calendário em constante expansão.

"Entendemos que existe o lado da mídia e da televisão, o lado da Uefa, da Fifa, da Premier League e outras competições nacionais", continuou Allison. "Sabemos que as pessoas querem mais jogos, mas o mais razoável seria que todas as partes que mencionei e os responsáveis pelo calendário se sentassem juntos e ouvissem todas as partes, inclusive os jogadores".

O Liverpool pode fazer mais de 60 jogos nesta temporada, depois de ter disputado 58 na temporada passada.

Somando clube e Seleção, Alisson fez mais de 40 jogos em 2023/2024.

