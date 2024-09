Agressão de Datena a Marçal em debate: veja repercussão entre candidatos

Após a agressão de José Luiz Datena (PSDB) a Pablo Marçal (PRTB) durante o debate da TV Cultura, no domingo (15), os demais candidatos à Prefeitura de São Paulo se manifestaram sobre o caso.

O que aconteceu

Os candidatos repudiaram o episódio na madrugada desta segunda-feira (16). Veja como cada um se manifestou após o debate, conforme divulgado em suas redes sociais:

Guilherme Boulos (PSOL)

Desde o começo dessa eleição, a gente tem tido um nível muito baixo nos debates. Isso, em grande medida, pela atuação do Pablo Marçal, de inventar mentiras, de provocar, de atacar, de promover baixaria em todos os debates. Fez isso novamente hoje, fora do microfone, atacando o Datena de maneira brutal. O Datena se descontrolou, reagiu de uma maneira que não deveria. Depois, o Marçal tentou capitalizar com a situação, mas, lógico, nada justifica a maneira violenta como o Datena reagiu.

Marina Helena (Novo)

Cena deprimente, usaram a minha cadeira, né?! Um para agredir o outro. Foi realmente horrível (...) Absurda a atitude do Datena. Não é com violência e baixaria que vamos mudar a política no Brasil. Torço para que nenhuma lesão grave tenha acontecido com o Pablo.

Ricardo Nunes (MDB)

Que noite triste, que noite terrível. Mas terrível também o comportamento desse Pablo Marçal, um irresponsável, que em todos os momentos, todos os debates, ia provocando, criando provocações para todos. Até que pegou o Datena, que ali, abalado emocionalmente, [dizendo] que perdeu a sogra, com provocação tão terrível. Não que justifique o que o Datena fez, está errado, mas ele [Marçal], provocou de uma forma absurda. (...) Assustador o comportamento desse cara.

Tabata Amaral (PSB)

Lamento profundamente o que aconteceu aqui, é de dar muita vergonha, é de revoltar, a postura dos homens nesse debate, a baixaria, a agressividade, o desrespeito a quem nos acompanha. (...) Quem olha para isso fica indignado. Acho que vale ressaltar, Pablo Marçal está desde o dia zero trabalhando para que isso acontecesse, mas nada justifica a agressão. (...) Espero que isso traga alguma reflexão para a população de São Paulo, porque essa cena pode ser maravilhosa para a rede social, mas não responde em nada os problemas que a gente está vivendo aqui em São Paulo.

Acusações precederam agressão

Tensão entre os candidatos começou no segundo bloco, quando Marçal afirmou que o apresentador assediou uma mulher. Sorteado para questionar Marçal, Datena abriu mão da pergunta justificando que o adversário "subverteu" os outros debates ao não responder perguntas e encaminhar seus eleitores para suas redes sociais. Marçal respondeu chamando o apresentador de "Dapena", e então sugeriu que Datena deveria pedir "perdão para as mulheres".

Eu quero saber se você tocou na vagina dela, como é que foi essa questão do assédio sexual

Pablo Marçal

Com voz pausada, Datena se defendeu como se esperasse o ataque. Começou afirmando que a acusação gerou "grande problema para a minha família", mas que a investigação não avançou. "A polícia não viu prova nenhuma, nem o Ministério Público, que arquivou o processo. A pessoa que me acusou se retratou publicamente em cartório, pediu desculpas", disse.

No quarto bloco, veio a agressão. Sorteado para questionar Datena, Marçal perguntou quando o adversário deixaria a disputa eleitoral, em referência a desistências anteriores. O apresentador ignorou a pergunta e voltou a tratar da acusação de assédio ao dizer que a "calúnia e difamação" provocaram a morte de sua sogra.

E o que você fez comigo hoje foi terrível, espero que Deus lhe perdoe. Você me pediu perdão anteontem, eu te perdoei, agora não perdoo mais

José Luiz Datena, em debate na TV Cultura

Marçal voltou a provocar o apresentador ao lembrar que Datena ameaçou bater nele do debate da TV Gazeta/MyNews. "Você é um arregão. Você atravessou o debate esses dias pra me dar um tapa e falou que você queria ter feito", disse Marçal.

Você não é homem nem pra fazer isso. Você não é homem

Pablo Marçal

Foi quando Datena saiu de seu lugar, pegou a cadeira de Marina Helena (Novo) e caminhou em direção a Marçal. Enquanto o candidato do PRTB se virava para encarar o apresentador, Datena acertou o rival com o objeto.

Momento em que Datena agride Marçal Imagem: Reprodução

Durante a agressão, a TV Cultura interrompeu a transmissão. Fora do ar, Marçal chamou Datena para briga, mas Nunes segurou o jornalista da Band, que se preparava para pegar a cadeira do prefeito.

Quando o debate voltou ao ar, Leão disse que Datena havia sido expulso do programa. Informou ainda que Marçal se sentiu mal e também havia deixado o debate. O candidato do PRTB foi para o hospital Sírio-Libanês, que foi proibido pela campanha do influenciador de divulgar boletim médico.

Segundo a assessoria do PSDB, Datena também foi para o Sírio. Antes, disse à imprensa que não se arrependia da agressão. "Claro que não", disse ao deixar os estúdios.

A assessoria de Marçal informou que a campanha vai denunciar Datena à Justiça Eleitoral nesta segunda-feira (16). "Vamos registrar alguma ação na Justiça eleitoral pleiteando a responsabilização eleitoral do candidato Datena", afirmou.