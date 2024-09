Aécio diz que Datena errou em agressão, mas reagiu a ataques de Marçal

Do UOL, em São Paulo

O deputado federal Aécio Neves (PSDB-MG) disse que a atitude do apresentador José Luiz Datena (PSDB) durante debate da TV Cultura no domingo (15) foi uma reação aos "irresponsáveis e violentos ataques" do candidato Pablo Marçal (PRTB).

O que aconteceu

Aécio afirmou que Datena errou, mas disse que é preciso "contextualizar a reação no agressivo contexto" das eleições em São Paulo. O tucano é um dos principais fiadores da candidatura do apresentador na capital paulista.

O apresentador tem a "solidariedade do PSDB e continua candidato", segundo Aécio. A declaração do tucano, enviada por nota à reportagem, segue a mesma linha de um posicionamento divulgado por Datena na manhã desta segunda-feira (16). O apresentador reconheceu que errou, mas disse que Marçal "precisava ser contido com atos".

Datena reagiu aos irresponsáveis e violentos ataques de Marçal. Errou na forma, como ele próprio reconhece, mas temos que contextualizar a reação no agressivo contexto da campanha eleitoral de São Paulo. Datena tem a solidariedade do PSDB e continua candidato do partido.

Aécio Neves, deputado federal pelo PSDB

Datena se aproximou do púlpito de Marçal e bateu nele com uma cadeira. Seguranças entraram no palco e a TV Cultura chamou o intervalo, exibindo imagens de programas antigos da emissora.

Antes da cadeirada, Marçal disse que Datena "não era homem" para bater nele e o chamou de "arregão". O ex-coach estava fazendo referência ao debate da TV Gazeta/My News, em 1º de setembro, quando Datena deixou seu lugar no palco e foi em direção a Marçal. A mediadora do debate, Denise Campos de Toledo, chegou a chamar os seguranças, mas Datena retornou ao local onde estava posicionado, sendo advertido.

Datena chegou a pegar uma segunda cadeira, mas não jogou. Foi contido por seguranças e por Ricardo Nunes (MDB) — dono da segunda cadeira. Enquanto isso, Marçal estava em pé, com seguranças a sua frente. Imagens gravadas de dentro do estúdio indicam que Datena e Marçal continuaram batendo boca depois da agressão.

A agressão ocorreu no quarto bloco, mas a tensão entre Datena e Marçal começou antes. No segundo bloco, o candidato do PRTB afirmou que o tucano assediou uma mulher. O apresentador foi sorteado para fazer uma pergunta ao ex-coach Marçal, mas disse que preferiu se reservar "o direito de não perguntar nada para o Pablo Marçal, porque até agora ele subverteu toda perspectiva desses debates".