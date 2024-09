Acidente em estrada francesa mata quatro brasileiros; motorista dirigia a mais de 180km/h

Quatro brasileiros morreram na madrugada desta segunda-feira (16) quando circulavam em alta velocidade por uma rodovia secundária no leste da França. As autoridades locais informaram que as vítimas trabalhavam em canteiros de obra na região e eram "bem integrados".

O acidente aconteceu às 1h30 da madrugada (20h30 de Brasília) em uma estrada departamental perto da cidade de Saône, onde viviam as quatro vítimas. Os brasileiros tinham idades entre 32 e 54 anos.

O motorista "perdeu o controle" e o veículo, um Volkswagen Passat que circulava "muito rápido", bateu em uma árvore, segundo o promotor Étienne Manteaux.

O motor do veículo foi ejetado e o velocímetro permaneceu "bloqueado em 180 km/h", em uma estrada com limite de velocidade de 50 km/h, acrescentou o promotor.

Três das quatro vítimas, todos homens, trabalhavam no setor da construção. O mais jovem, que chegou recentemente à França, procurava um emprego.

O prefeito de Saône, Benoît Vuillemin, explicou que as vítimas moravam a 200 metros do local do acidente, "com a mulher e o filho de um deles". "O impacto foi muito, muito violento", escreveu o prefeito em seu perfil no Facebook, acrescentando que tinha ido ao local imediatamente para fazer as observações iniciais.

"A estrada ficou fechada até as 4h da manhã (23h de Brasília) e agora foi reaberta", acrescentou, pedindo aos outros residentes que fossem "cautelosos", pois ainda poderia haver detritos na estrada

O prefeito postou fotos do acidente. Em uma dela é possível ver o carro com a parte da frente totalmente destruída.

Segundo as autoridades francesas, os brasileiros eram "bem integrados" na cidade de 3.000 habitantes. Eles "frequentavam clubes esportivos" e um deles tinha "uma criança que estudava na escola" local.

O promotor de justiça explicou que a região tem visto a chegada frequente de trabalhadores brasileiros, vindos Portugal. Boa parte deles atua na área de construção civil.

Uma investigação foi aberta e entregue à polícia da cidade de Besançon, também no leste da França, para determinar as causas exatas do acidente. Uma autópsia dos corpos foi solicitada e amostras toxicológicas foram coletadas.

(Com AFP)