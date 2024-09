3 coisas para não colocar na máquina de lavar e evitar prejuízos à saúde

A máquina de lavar facilita muito a higienização das roupas no dia a dia, mas nem tudo pode ser colocado dentro do eletrodoméstico. Alguns itens podem prejudicar sua saúde, de sua família e até dos seus pets.

A seguir, veja onde você pode estar errando ao utilizar sua lavadora.

1. Utensílios para pets

Imagem: Getty Images/iStockphoto

Itens como coleiras, tigelas, brinquedos e mordedores devem ser lavados à mão com sabonete neutro. Roupas de pets os médicos também acham melhor lavar separado, ainda mais estando muito sujas e o animal doente ou não vacinado. É preciso pensar na saúde deles também, pois resíduos dos produtos químicos que você utiliza na máquina podem causar irritações na pele de cães e gatos.

2. Tênis

Imagem: iStock

Não é muito higiênico, ainda mais se você anda o dia inteiro com eles e em lugares muito sujos, com presença de fezes e lixo no chão. Além disso, a lavagem pode deformar ou danificar materiais delicados. O mais adequado é usar uma escovinha e sabão neutro no tanque ou quintal. Também não lave tênis no banho. Como explica Sylvia Lemos, infectologista e professora da UFPE (Universidade Federal de Pernambuco). "Há risco de infecções, alergias e intoxicações".

3. Frutas

Imagem: iStock

Por comodismo, durante a pandemia de covid-19, há quem aderiu à prática de higienizar um montão delas na máquina, mas não é nada positivo, pois oferece riscos à segurança alimentar. A temperatura da água, sendo quente, pode cozinhar as frutas e os legumes, e mesmo sem adição de sabão ou detergente, resíduos presentes podem permear os vegetais. Além disso, há riscos de danos à máquina por pedaços que se soltam e de retenção de detritos e sujeira.

Roupas: lave sempre e evite repetir

Quem acha que dá para repetir a mesma roupa muitas vezes, fique atento. A lavagem de peças usadas é necessária para evitar a proliferação de bactérias, fungos, ácaros, bem como a disseminação de pulgas, piolhos e vírus, ainda mais em dias quentes, quando se trabalha em hospital, ou transita por locais com aglomeração, como metrô, academia e escola.

Ao usar roupas não lavadas, você pode contrair:

Escabiose (sarna): doença cujo principal sintoma é uma coceira muito intensa à noite;

doença cujo principal sintoma é uma coceira muito intensa à noite; Dermatite atópica: inflamação que causa vermelhidão, descamação e feridas na pele;

inflamação que causa vermelhidão, descamação e feridas na pele; Urticária: irritação na pele caracterizada por vergões salientes e sensação de ardência;

irritação na pele caracterizada por vergões salientes e sensação de ardência; Pediculose: infestação da cabeça, tronco, região púbica pelo parasita Pediculus humanus;

infestação da cabeça, tronco, região púbica pelo parasita Pediculus humanus; Candidíase: infecção fúngica, normalmente na pele ou nas membranas mucosas de genitais

Se a peça circulou por locais de alta exposição microbiológica, como os já citados, ou ainda apresentar cheiro ruim, suor e manchas, é preciso providenciar sua limpeza antes da próxima utilização.

*Com informações de reportagem publicada em 17/05/2023, 24/05/2023 e 09/06/2024