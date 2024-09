TIM faz show de Travis Scott ser o mais conectado do Rock in Rio

SÃO PAULO, 15 SET (ANSA) - A TIM, operadora patrocinadora oficial do Rock in Rio pelo segundo ano consecutivo, triplicou o número de antenas 5G na Cidade do Rock e fez o show do artista Travis Scott ser o mais conectado da estreia da edição 2024 do festival.

As atrações mais esperadas na primeira noite do Rock in Rio fizeram história na última sexta-feira (13), não apenas pelo sucesso do ritmo que conquistou a Geração Z, o trap, mas também pela alta conexão e interatividade com o público.

Segundo a operadora, a apresentação de Scott registrou o maior volume de dados trafegados, sendo o pico de tráfego durante a abertura do show, com a música Hyane. Ao todo, foram trafegados 925 GB de dados em uma única hora.

A estratégia da TIM garantiu a conexão de mais de 33 mil dispositivos no primeiro dia de festival e um total de 24 terabytes de tráfego de dados - o equivalente a mais de 72 mil horas de vídeos transmitidos em tempo real.

Do volume total registrado em cerca de 12 horas, mais de 40% do tráfego passou pela rede 5G da TIM, com picos de velocidade de 1.7 Gbps, garantindo que cada momento fosse registrado e compartilhado em altíssima qualidade. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.