Tempestade Boris: trens e metrôs são interrompidos na Áustria; inundações atingem a Europa Central

O tráfego ferroviário está interrompido neste domingo (15) em parte da Áustria devido à tempestade Boris. A circulação de trens foi suspensa durante a noite, enquanto o metrô de Viena foi parcialmente paralisado. Em toda a Europa Central, o mau tempo é responsável por sérias inundações que já provocaram mortes e impactam fortemente a vida dos moradores.

Com informações da correspondente da RFI em Viena, Isaure Hiace

"Devido às inundações, o tráfego ferroviário foi interrompido na linha ocidental entre Amstetten e St. Valentin (Baixa Áustria) desde domingo à 1h15" (pelo horário local), afirmou a empresa ferroviária nacional ÖBB, em um comunicado de imprensa neste domingo. Um serviço de ônibus para substituir os trens está em funcionamento desde as 6h da manhã de domingo (meia-noite no Brasil) neste trecho, o mais movimentado do país, que liga a capital Viena à Alemanha.

A estação de Melk, na região turística de Wachau, está sem transporte devido às inundações. O local abriga uma abadia, patrimônio da UNESCO. A ÖBB não espera nenhuma melhoria antes da noite de segunda-feira (16).

Em Viena, as rajadas de vento atingiram o pico de 100 km/h e o serviço de transportes também foi parcialmente interrompido, até novo aviso, em duas linhas de metrô perto do rio Wien. No total, foram realizadas 1.100 intervenções nas últimas horas na capital para retirada de moradores em áreas de risco.

A região do país mais afetada pela tempestade, a Baixa Áustria (nordeste), foi classificada como zona de desastre natural. Com 1,72 milhões de habitantes, é a mais populosa do país depois de Viena.

Chuva deve continuar

"Os hidrologistas preveem chuvas extremamente fortes nas próximas horas, até 60 milímetros", alertou o vice-governador Stephan Pernkopf. "Isto já está causando e vai causar inundações massivas", disse.

Quase 5.000 intervenções ocorreram durante a noite na Baixa Áustria, onde a população está atualmente presa em suas casas.

A tempestade Boris afeta toda a Europa Central e Oriental. Milhares de pessoas foram retiradas de casa e as operações continuam, neste domingo, na Polônia e na República Tcheca, onde já falta eletricidade.

Uma pessoa morreu afogada na Polônia e outras quatro estão desaparecidas na vizinha República Tcheca, anunciaram neste domingo as autoridades de ambos os países.

A situação é particularmente grave no nordeste da República Tcheca, onde grande parte da cidade de Opava foi evacuada devido ao transbordamento do rio com o mesmo nome. No sul do país, uma barragem transbordou e a água inundou cidades e vilarejos.

No sudoeste da Polônia, as águas transbordaram dos diques nas cidades de Glucholazy e Ladek Zdroj. Cerca de 1.600 pessoas tiveram de ser evacuadas na região de Klodzko. As autoridades apelaram ao exército para apoiar os bombeiros no local.

As fortes chuvas deverão durar pelo menos até segunda-feira na República Tcheca e na Polônia.

A tempestade Boris já causou a morte de cinco pessoas na Romênia.

(Com AFP)