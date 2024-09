Sessão termina em xingamentos e pancadaria em câmara de vereadores no Piauí

Uma sessão ordinária na Câmara Municipal de São João do Arraial, no Piauí, terminou em confronto físico entre dois vereadores na última sexta-feira (13).

O que aconteceu

Um vídeo do incidente circula nas redes sociais, chamando atenção para a troca de agressões. O desentendimento envolveu o presidente da Câmara, vereador João Ferreira Pontes, conhecido como Jurandir Pontes (PT), e o vereador Francisco das Chagas Araújo, popularmente chamado de Cajé (MDB).

O embate começou quando o vereador Cajé, opositor da gestão atual, afirmou estar sendo alvo de insultos vindos do grupo político do qual o presidente da Casa faz parte. Enquanto respondia às críticas, Jurandir Pontes chamou o colega de "canalha", o que desencadeou a fúria de Cajé.

Indignado com a provocação, Cajé lançou um copo de vidro em direção ao púlpito, quase acertando o presidente. A situação rapidamente evoluiu para uma troca de socos e ofensas.

Durante a briga, Cajé questionou: "qual moral você tem para chamar os outros de canalha, vagabundo?". Jurandir, por sua vez, rebateu com mais insultos, chamando o vereador de "seu merda".

Outros vereadores presentes tentaram apartar os dois, enquanto a transmissão oficial da sessão foi interrompida. Munícipes que assistiam à sessão registraram o momento em que os dois ainda trocavam ofensas verbais antes de serem separados definitivamente.

"Eu estava na tribuna, falando, quando ele arremessou o copo e por pouco não acertou a minha testa, levantei a mão a tempo de me proteger", contou ao UOL o presidente da Câmara, Jurandir Pontes. "Ele avançou na minha direção, partiu para cima de mim. Eu saí da tribuna para me defender. E essa não foi a primeira vez. Ele já tentou me agredir outras vezes".

Jurandir explicou que, apesar de fazerem parte de grupos políticos adversários, o papel dos vereadores não é brigar e criar confusão. "Nós estamos ali para ajudar a população, não para criar confusão. Mas ele é conhecido por maltratar as pessoas da cidade. Eu estava defendendo as lideranças religiosas que ele criticou. Foi quando, durante a minha fala, ele arremessou o copo".

Segundo o presidente, Cajé foi o primeiro a fazer uso da tribuna e todos respeitaram sua fala, o que não aconteceu quando Pontes tomou a palavra. "Depois os outros vereadores falaram normalmente. O presidente da Casa é o último a falar, e quando foi a minha vez, critiquei o discurso dele. Disse que ele estava falando mal de pessoas de bem e o chamei de canalha. Foi aí que tudo começou, quando ele jogou o copo em mim".

Pontes afirmou que pretende tomar medidas legais. "Amanhã vou registrar um Boletim de Ocorrência contra o vereador Cajé. Se eu não tivesse me defendido, poderia ter acontecido algo pior. Já consultei advogados e vou entrar com uma ação judicial para tentar remover Cajé do cargo".

O UOL procurou o vereador Francisco das Chagas Araújo, o Cajé, para que ele pudesse se pronunciar, mas até o momento ele não havia respondido às mensagens.