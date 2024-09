Quase 300 prisioneiros fogem de prisão nigeriana após inundação

Por Ope Adetayo

ABUJA (Reuters) - Uma inundação devastadora no começo da semana passada destruiu os muros da prisão de Maiduguri, no nordeste da Nigéria, o que permitiu a fuga de 281 prisioneiros, de acordo com informações das autoridades carcerárias neste domingo.

“Sete dos presos em fuga foram recapturados em operações das forças de segurança”, disse Umar Abubakar, porta-voz dos Serviços Correcionais da Nigéria, em comunicado.

"As enchentes derrubaram as paredes das instalações correcionais, incluindo o Centro de Custódia de Segurança de Nível Médio, bem como as casas dos funcionários na cidade", acrescentou Abubakar.

As operações para recapturar o restante dos presos ainda estavam em andamento, afirmou.

Maiduguri é a capital do estado de Borno, que no início da semana passada sofreu um das piores enchentes em décadas. As enchentes começaram quando uma barragem transbordou depois das chuvas intensas, destruindo um zoológico estadual e levando crocodilos e cobras para as comunidades inundadas.

(Reportagem de Ope Adetayo)