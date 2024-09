Presidente do Irã participará da cúpula do Brics na Rússia

DUBAI (Reuters) - O presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, participará da próxima cúpula do Brics na Rússia, disse o embaixador de Teerã em Moscou, segundo informou a mídia estatal neste domingo, em meio a tensões com o Ocidente sobre a cooperação militar entre os dois países.

O Secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, disse na terça-feira que a Rússia havia recebido mísseis balísticos do Irã e provavelmente os usaria na Ucrânia dentro de algumas semanas. A cooperação entre Moscou e Teerã ameaçava a segurança europeia mais ampla, disse ele.

Os Estados Unidos, a Alemanha, o Reino Unido e a França impuseram na terça-feira novas sanções ao Irã, incluindo medidas contra sua companhia aérea nacional, a Iran Air.

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araqchi, disse na quarta-feira que Teerã não entregou nenhum míssil balístico à Rússia e que as sanções impostas pelos EUA e pelos três países europeus contra o Irã não eram uma solução.

O embaixador do Irã na Rússia, Kazem Jalali, confirmou neste domingo que Pezeshkian participará da cúpula do grupo Brics, que reúne as principais economias emergentes, programada para ser realizada em Kazan, Rússia, de 22 a 24 de outubro, de acordo com a mídia estatal iraniana.

Pezeshkian se encontrará lá com seu colega russo Vladimir Putin, disse Jalali.

O Irã e a Rússia estão prestes a assinar um acordo bilateral abrangente de cooperação.

(Reportagem de Parisa Hafezi, Elwely Elwelly)