Oscar Piastri vence GP do Azerbaijão de F1

O piloto australiano Oscar Piastri (McLaren) venceu o Grande Prêmio do Azerbaijão de Fórmula 1 neste domingo (15), nas ruas de Baku, com o atual campeão, Max Verstappen (Red Bull), líder do Mundial, na quinta posição, atrás de seu principal rival pelo título, Lando Norris (McLaren), em quarto.

Completaram o pódio o monegasco Charles Leclerc (Ferrari), em segundo, e o britânico George Russell (Mercedes), terceiro.

Prova de que o campeonato está agora mais competitivo do que no início da temporada, e muito mais do que no ano passado com o grande domínio de Verstappen e da Red Bull, a vitória em Baku foi disputada por Ferrari, McLaren e pela escuderia austríaca, atual campeã mundial.

Pole position no Azerbaijão pela quarta vez consecutiva, Leclerc liderou a corrida até a 20ª volta (de 51), quando foi ultrapassado por Piastri.

O australiano segurou as tentativas de ultrapassagem do piloto da Ferrari até as últimas voltas.

"Fiz um grande esforço e lutei por 35 voltas", declarou Piastri após fazer uma das "melhores corridas" de sua carreira.

"A McLaren e Oscar fizeram um trabalho excepcional e foram melhores do que nós. Perdemos a corrida porque não defendi tão bem como poderia ter feito", reconheceu Leclerc.

- Acidente entre Sainz e Pérez -

Russell foi terceiro nesta 17ª etapa do Mundial, marcada pelo acidente entre o mexicano Sergio Pérez (Red Bull) e o espanhol Carlos Sainz (Ferrari).

"Foi uma infelicidade para 'Checo', porque ele pilotou de uma maneira brilhante. Ele poderia ter vencido a corrida. Eu vi o replay, Carlos se move até 'Checo' e isso acaba com a sua corrida", disse o chefe da Red Bull, Christian Horner, defendendo seu piloto.

O diretor da Ferrari, Frederic Vasseur, tem um ponto de vista diferente: "Acabei de revisar o acidente e é muito cedo. Os dois queriam manter o vácuo de Charles, e provavelmente pode-se dizer que 'Checo' tinha espaço à esquerda e Carlos não tinha espaço à direita".

Sainz se mostrou "feliz e tranquilo" porque tanto Pérez como ele estão "bem", mas "insatisfeito" com seu desempenho: "Fiz uma corrida muito boa num circuito onde normalmente tenho dificuldade".

Verstappen, líder do Mundial, não foi capaz de lutar pelo pódio, algo impensável há apenas alguns meses.

Sexto no grid de largada, o holandês terminou em quinto, atrás de Norris, que largou em 15º e protagonizou uma grande corrida de recuperação.

No campeonato de pilotos, Verstappen mantém uma vantagem de 59 pontos sobre Norris, enquanto no de construtores a Red Bull perdeu a liderança pela primeira vez depois de mais de dois anos e agora está 20 pontos atrás da McLaren.

-- Classificação do Grande Prêmio do Azerbaijão de Fórmula 1:

1. Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) 1h32:58.007

2. Charles Leclerc (MON/Ferrari) +10.910

3. George Russell (GBR/Mercedes) +31.328

4. Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) +36.143

5. Max Verstappen (HOL/Red Bull) +1:17.098

6. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes) +1:25.468

7. Alexander Albon (TAI/Williams-Mercedes) +1:27.396

8. Franco Colapinto (ARG/Williams-Mercedes) +1:29.541

9. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) +1:32.401

10. Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari) +1:33.127

11. Nico Hülkenberg (ALE/Haas-Ferrari) +1:33.465

12. Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault) +1:57.189

13. Daniel Ricciardo (AUS/Racing Bulls-Red Bull) +2:26.907

14. Guanyu Zhou (CHN/Sauber-Ferrari) +2:28.841

15. Estéban Ocon (FRA/Alpine-Renault) +1 volta

16. Valtteri Bottas (FIN/Sauber-Ferrari) +1 volta

17. Sergio Pérez (MEX/Red Bull) +2 voltas

18. Carlos Sainz (ESP/Ferrari) +2 voltas

19. Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes) +6 voltas

- Volta mais rápida da corrida: Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 1:45.255 na 42ª volta (velocidade média: 186,439 km/h)

- Abandonos:

Yuki Tsunoda (JAP/Racing Bulls-Red Bull): acidente na 15ª volta

Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes): problema mecânico na 46ª volta (classificado)

Sergio Pérez (MEX/Red Bull): acidente 50ª volta (classificado)

Carlos Sainz Jr (ESP/Ferrari): acidente 50ª volta (classificado)

-- Classificação do Mundial de Fórmula 1 2024:

. Campeonato de pilotos:

1. Max Verstappen (HOL) 313 pontos

2. Lando Norris (GBR) 254

3. Charles Leclerc (MON) 235

4. Oscar Piastri (AUS) 222

5. Carlos Sainz (ESP) 184

6. Lewis Hamilton (GBR) 166

7. George Russell (GBR) 143

8. Sergio Pérez (MEX) 143

9. Fernando Alonso (ESP) 58

10. Lance Stroll (CAN) 24

11. Nico Hülkenberg (ALE) 22

12. Yuki Tsunoda (JAP) 22

13. Alexander Albon (TAI) 12

14. Daniel Ricciardo (AUS) 12

15. Pierre Gasly (FRA) 8

16. Oliver Bearman (GBR) 7

17. Kevin Magnussen (DIN) 6

18. Estéban Ocon (FRA) 5

19. Franco Colapinto (ARG) 4

20. Guanyu Zhou (CHN) 0

21. Logan Sargeant (EUA) 0

22. Valtteri Bottas (FIN) 0

. Campeonato de construtores:

1. McLaren-Mercedes 476 pontos

2. Red Bull 456

3. Ferrari 425

4. Mercedes 309

5. Aston Martin-Mercedes 82

6. Racing Bulls-Red Bull 34

7. Haas-Ferrari 29

8. Williams-Mercedes 16

9. Alpine-Renault 13

10. Sauber-Ferrari 0

© Agence France-Presse