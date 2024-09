Oito morrem em tentativa de cruzar Canal da Mancha para a Inglaterra, dizem autoridades

PARIS (Reuters) - Oito pessoas morreram tentando cruzar o Canal da Mancha indo da França para a Inglaterra, disseram as autoridades francesas neste domingo, confirmando reportagens anteriores na imprensa.

Este incidente se soma às mortes de outras 12 pessoas no início de setembro, quando um barco virou tentando chegar ao Reino Unido, o que reforça a pressão nos governos inglês e francês para encontrar maneiras de enfrentar as travessias entre os países.

Jacques Billant, prefeito da região Pas-de-Calais, disse que equipes de resgate foram alertadas que um barco com 59 tripulantes estava em águas difíceis na costa de Ambleteuse.

"Um novo drama aconteceu a 1h da manhã, e nós lamentamos a morte de oito pessoas”, disse ele em coletiva de imprensa, acrescentando que os 51 tripulantes restantes estavam nas mãos das equipes médica e de resgate.

Os mortos eram da Eritréia, do Sudão, da Síria, do Egito, do Irã e do Afeganistão, acrescentou.

O Canal da Mancha é uma das faixas de transporte marítimo mais movimentadas do mundo e possui correntes fortes, o que torna perigosa a travessia em barcos pequenos.

(Reportagem de Dominique Vidalon)