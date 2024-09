Oito migrantes morrem em naufrágio no Canal da Mancha

O naufrágio de uma embarcação clandestina sobrecarregada que acabava de sair da costa francesa em direção ao Reino Unido deixou oito mortos na cidade de Ambleteuse, perto de Calais, em uma nova tragédia que eleva para 46 o número de migrantes mortos no Canal da Mancha em 2024.

O barco afundou na madrugada deste domingo (15) enquanto ainda estava perto da costa, disse uma fonte dos serviços de resgate. As vítimas são principalmente "homens adultos", segundo o prefeito de Pas-de-Calais (norte), Jacques Billant, durante entrevista coletiva.

Seis sobreviventes foram hospitalizados, incluindo um bebê de dez meses com hipotermia.

A embarcação ilegal transportava quase 60 passageiros, "da Eritreia, Sudão, Síria, Afeganistão, Egito e Irã", e "apenas uma em cada seis pessoas usava colete salva-vidas", afirmou Billant.

O navio partiu de um rio costeiro cuja foz fica entre Wimereux e Ambleteuse, "encalhou" e "quebrou nas rochas", acrescentou o prefeito.

O incidente ocorre quase duas semanas após o pior naufrágio do ano, que deixou 12 mortos no dia 3 de setembro. Com 46 mortes, 2024 já é o ano mais mortal desde o incio deste tipo de travessias no Canal da Mancha.

"É horrível. É mais uma perda de vidas", disse David Lammy, ministro das Relações Exteriores do Reino Unido, à BBC.

As autoridades marítimas francesas afirmaram no sábado que muitas tentativas de cruzar o canal foram registradas nos últimos dias. Em 24 horas, entre sexta e sábado, 200 náufragos foram resgatados.

Desde o início do ano, mais de 22 mil migrantes chegaram à Inglaterra após cruzarem o Canal da Mancha de barco, segundo as autoridades britânicas.

Em seis anos, quase 136 mil pessoas cruzaram o Canal da Mancha em "pequenas embarcações" procedentes da França.

