Nunes é questionado sobre aborto, ignora pergunta e fala de endometriose

O prefeito Ricardo Nunes (MDB), candidato à Prefeitura de São Paulo, foi questionado sobre aborto durante debate da TV Cultura, mas ignorou o assunto e falou sobre outros temas de saúde, como cirurgias de endometriose.

O que aconteceu

Nunes não respondeu qual é sua posição em relação aos abortos previstos em lei na rede pública de São Paulo. A pergunta foi feita pelo apresentador Leão Serva, da TV Cultura, que quis saber qual seria a posição do prefeito caso ele fosse eleito.

No final de 2023, a gestão Nunes suspendeu a realização de aborto legal em hospital de referência. Desde dezembro, a cidade não está realizando procedimentos de interrupção de gestação nos casos previstos em lei no Hospital Municipal e Maternidade da Vila Nova Cachoeirinha, na zona norte, que é referência nesse tipo de procedimento.

À época, a Prefeitura de São Paulo disse que a suspensão dos abortos ocorreu para realizar cirurgias eletivas. Segundo a gestão municipal, seriam priorizados "mutirões cirúrgicos e outros procedimentos envolvendo a saúde da mulher".

No debate, Nunes não citou aborto e usou seus dois minutos de resposta para falar de outros temas de saúde, como endometriose. "Primeiro, cabe aqui um esclarecimento. A Prefeitura de São Paulo, como qualquer prefeito, cumpre a legislação e determinações judiciais. A questão do hospital da Cachoeirinha, os médicos desejaram e fizeram um remanejamento do atendimento. Nós tínhamos 1.200 mulheres na fila para fazer a cirurgia de endometriose. Era necessária uma readequação para atender essas mulheres. Nós já fizemos mais de 1.000 cirurgias de endometriose", afirmou Nunes.

Nunes também desviou do tema do aborto para citar UPAs e dores crônicas. Segundo o prefeito, seis unidades desse tipo foram criadas em sua gestão. "Dor é um negócio que dói", afirmou o candidato do MDB, ao exaltar também a "saúde financeira" do município em sua administração.

Na sequência, Pablo Marçal (PRTB) criticou Nunes por não ter respondido sobre aborto. "Ele também não respondeu sobre o aborto, correu e foi falar outro assunto, só pra deixar registrado aí no debate", disse o ex-coach ao comentar a fala de Nunes antes de responder uma pergunta feita por Leão.

A cidade de São Paulo restringiu recentemente o atendimento aos casos aborto previstos na legislação na rede do SUS. Isso agrada os eleitores mais religiosos, mas desagrada os eleitores laicos que consideram o aborto um direito previsto na legislação. [...] O senhor pretende adotar que postura em relação ao SUS e o aborto?

Leão Serva, apresentador da TV Cultura, em pergunta a Nunes

* Participaram desta cobertura Ana Paula Bimbati, Bruno Luiz, Caíque Alencar, Fabíola Perez, Laila Nery, Saulo Pereira Guimarães e Wanderley Preite Sobrinho.