Napoli goleia Cagliari e assume liderança do Italiano; Inter empata com Monza

Como em seus melhores momentos na temporada 2022/2023, o Napoli emendou uma terceira vitória consecutiva ao golear o Cagliari por 4 a 0 neste domingo (15) e assumiu a liderança isolada do Campeonato Italiano, depois de mais um tropeço da Inter de Milão, que empatou com o Monza em 1 a 1.

Com três vitórias em quatro jogos, o técnico Antonio Conte já conseguiu mais do que nenhum dos últimos três treinadores do time napolitano conseguiu na temporada passada.

Sua equipe, que investiu mais de 150 milhões de euros (R$ 926 milhões na cotação atual) em reforços, não deu chances ao Cagliari em um jogo de alta tensão, com conflito entre as torcidas nas arquibancadas, obrigando o árbitro a interromper a partida por sete minutos no final do primeiro tempo.

Os napolitanos abriram o placar graças a um chute do capitão Giovanni Di Lorenzo (18') que desviou na defesa antes de entrar.

Já na segunda etapa, o georgiano Khvicha Kvaratskhelia (66') e o belga Romelu Lukaku (70') marcaram para praticamente selar a vitória, que virou goleada com o quarto gol de Alessandro Buongiorno, de cabeça (90'+3).

"É cedo demais para dizer se podemos participar da briga pelo 'Scudetto'. Ainda temos muitas cosas a melhorar, mas já estamos muito bem", declarou Lukaku após a partida.

"Estamos trabalhando duro há dois meses e meio, temos que continuar assim, sem olhar o que os outros times fazem", disse, por sua vez, Conte.

Pela primeira vez desde maio de 2023, o Napoli lidera a Serie A com 9 pontos, um a mais que a Juventus, que no sábado empatou sem gols com o Empoli. Ambas as equipes vão se enfrentar em Turim no próximo fim de semana.

- Inter tropeça -

Um ponto também é a vantagem dos napolitanos sobre a Inter de Milão, atual campeã e que seria líder em caso de vitória sobre o Monza, mas não passou de um empate em 1 a 1 jogando fora de casa.

E isso porque os anfitriões saíram na frente já na reta final da partida com um gol de cabeça do português Dany Mota (81').

O volante holandês Denzel Dumfries empatou minutos dois (88') para os 'nerazzurri', que não deixaram uma boa impressão antes de enfrentar o Manchester City na próxima quarta-feira pela Liga dos Campeões.

O time do técnico Simone Inzaghi ocupa a segunda posição na tabela com os mesmos oito pontos de Juventus e Torino, que no sábado empatou com o Lecce em 0 a 0.

"Criamos chances, mas sem conseguir abrir vantagem. Fomos mais lentos e menos eficientes do que o habitual", lamentou Inzaghi.

Também neste domingo, a Atalanta encerrou uma série de duas derrotas consecutivas ao bater a Fiorentina por 3 a 2.

O time de Bérgamo conseguiu sua segunda vitória na temporada e subiu para a oitava posição com seis pontos.

No entanto, o jogo não foi um passeio para os homens de Gian Piero Gasperini.

A Fiorentina esteve duas vezes à frente no placar, mas a 'Dea' conseguiu a virada marcando duas vezes em dois minutos na reta final do primeiro tempo.

-- Jogos da 4ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

- Sábado:

Como - Bologna 2 - 2

Empoli - Juventus 0 - 0

Milan - Unione Venezia 4 - 0

- Domingo:

Genoa - Roma 1 - 1

Atalanta - Fiorentina 3 - 2

Torino - Lecce 0 - 0

Cagliari - Napoli 0 - 4

Monza - Inter 1 - 1

- Segunda-feira:

(13h30) Parma - Udinese

(15h45) Lazio - Hellas Verona

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Napoli 9 4 3 0 1 9 4 5

2. Inter 8 4 2 2 0 9 3 6

3. Juventus 8 4 2 2 0 6 0 6

4. Torino 8 4 2 2 0 5 3 2

5. Udinese 7 3 2 1 0 4 2 2

6. Hellas Verona 6 3 2 0 1 5 3 2

7. Empoli 6 4 1 3 0 3 2 1

8. Atalanta 6 4 2 0 2 8 8 0

9. Milan 5 4 1 2 1 9 6 3

10. Genoa 5 4 1 2 1 4 5 -1

11. Lazio 4 3 1 1 1 6 5 1

12. Parma 4 3 1 1 1 4 4 0

13. Lecce 4 4 1 1 2 1 6 -5

14. Fiorentina 3 4 0 3 1 5 6 -1

15. Monza 3 4 0 3 1 3 4 -1

16. Roma 3 4 0 3 1 2 3 -1

17. Bologna 3 4 0 3 1 4 7 -3

18. Como 2 4 0 2 2 3 7 -4

19. Cagliari 2 4 0 2 2 1 6 -5

20. Unione Venezia 1 4 0 1 3 1 8 -7

