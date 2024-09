Míssil houthi alcança centro de Israel pela primeira vez

JERUSALÉM (Reuters) - O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse que Israel iria cobrar “um preço alto” dos Houthis, aliados do Irã que controlam o norte do Iêmen, depois que eles atingiram neste domingo, pela primeira vez, o centro de Israel com um míssil.

O porta-voz militar dos Houthis, Yahya Sarea, disse que o ataque do grupo utilizou um novo míssil balístico hipersônico que viajou 2.040 km em 11 minutos e meio.

Depois de inicialmente dizer que o míssil caiu em um descampado, os militares israelenses afirmaram que ele provavelmente se fragmentou no ar e que pedaços dos mísseis de interceptação caíram em campos e perto de uma estação de trem. Ninguém se feriu.

Sirenes de ataque aéreo soaram em Tel Aviv e em várias partes no centro de Israel perto das 6h35 da manhã no horário local (0h35 no horário de Brasília), fazendo os residentes correrem para abrigos aéreos.

Explosões foram ouvidas. A Reuters viu uma trilha de fumaça em um campo aberto no centro israelense.

No encontro semanal com seus ministros, Netanyahu disse que os Houthis devem saber que Israel vai cobrar “um preço alto” pelos ataques ao país.

"Qualquer um que precisar de um lembrate é só visitar o porto de Hodeida", disse Netanyahu, se referindo a um ataque aéreo de retaliação contra o Iêmen em julho, depois que um drone Houthi atingiu Tel Aviv.

(Reportagem de Ari Rabinovitch, Timour Azhari, Ronen Zvulun, Jaidaa Taha, Adam Makary e Mohammed Ghobari)

