Menino de 13 anos levanta 120 kg e quer ser fisiculturista: 'Céu é limite'

Um adolescente de 13 anos, morador de Salvador (BA), ganhou fama nas redes sociais ao mostrar a sua rotina de exercícios físicos pesados. O jovem já levanta 120 quilos e, ao UOL, falou sobre o desejo de se tornar um fisiculturista. Especialistas ouvidos pela reportagem dizem que não há contraindicação, mas fazem ressalvas.

O que aconteceu

História de Carlos Augusto de Assunção Pitanga Neto, ou simplesmente Cacauzinho, começou durante a pandemia, em 2021. O pai decidiu levá-lo a uma aula de boxe com ele. A criança gostou e participou de um treino experimental. Depois, se matriculou. Foi aí que um dos professores disse: "Esse menino tem potencial. Não quero tê-lo mais com crianças."

Cacauzinho tem o foco voltado para o crossfit, modalidade esportiva que combina exercícios de diferentes esportes. O menino treina de duas a três horas por dia e chega a levantar quase três vezes o peso de seu corpo, que é de 42 kg. Ele também faz 700 abdominais e corre entre 5 e 10 km, diariamente. No ano passado, por exemplo, participou de uma corrida na capital baiana com apenas ele de criança. Terminou na 43ª posição entre 892 atletas.

[Ter esses resultados] representa muita coisa para mim. Eu sei que inspiro muita gente, crianças, jovens, idosos, a sair da obesidade também.

Cacauzinho, em entrevista ao UOL

Apesar de ser crossfiteiro, Cacauzinho admitiu o desejo de se tornar um fisiculturista futuramente. "Eu quero entrar para esse mundo. Eu gosto e acho perfeito", afirmou o jovem, ainda tímido durante a entrevista por videochamada. "Existe esse objetivo. Ele curte muito o fisiculturismo e até já participou de um campeonato regional no ano passado. Ele competiu com outros 20. Mas 100% natural, sem o uso de hormônios", acrescentou o pai, Carlos Augusto.

Jovem marombeiro come oito ovos por dia. A alimentação do menino é bastante regrada: come arroz, feijão, carne, salada, além dos ovos e da tapioca, que não podem faltar. Ele é acompanhado por uma equipe de profissionais, formada por nutricionista, pediatra, fisioterapeuta, personal trainer, além de um psicólogo.

"Não adianta ser atleta e ser burro"

Carlos Augusto e Ângelis Batista, pais do menino, dizem incentivar a educação dele para a construção de um futuro sólido. A criança está na sétima série. Estuda pela manhã, tem aula de reforço com professor particular à noite e se dedica aos treinos à tarde. Quer ser policial. Morar nos Estados Unidos também está na sua lista de objetivos. "[Depois], o céu é o limite", afirma o adolescente.

A gente cobra muito do Cacauzinho. A prioridade dele são os estudos. A gente fala direto para ele: 'não adianta ser atleta e ser burro'. Não adianta ele ser atleta, estar viajando o mundo inteiro e, aí, não saber falar, não ter uma profissão, né?

Carlos Augusto, pai de Cacauzinho

Menino já tem mais de 740 mil seguidores apenas no Instagram. Se somar outras plataformas, o número chega a quase dois milhões. São seis patrocinadores ao todo. Parte da renda tem sido utilizada para ajudar a família, inclusive na compra de uma moto e de um carro para a mãe.

Médicos fazem ressalvas

Crianças podem treinar musculação e crossfit, mas é preciso alguns cuidados, conforme médicos ouvidos pelo UOL. Para Wander Ama, ortopedista especialista em medicina do esporte, é necessário o acompanhamento médico, supervisão na hora dos treinos, ir aumentando as cargas aos poucos, uma prática de exercícios correta, além da dieta receitada por nutricionistas e o descanso. O ideal é que elas comecem a atividade física entre 7 ou 8 anos, segundo o médico.

Quando entra na adolescência, lá pelos 13, 14, 15 anos, já é possível introduzir cargas leves com uma progressão gradativa. Treinamentos pesados, intensos, com cargas maiores, recomendamos somente para adolescentes com mais idade, a partir dos 17 anos, mas lembrando, sempre com a supervisão de um profissional, para avaliar a pegada no aparelho, o peso.

Wander Ama, ortopedista e especialista em medicina do esporte

Supervisão especializada, monitoramento periódico e abordagem lúdica. Já o coordenador do Grupo de Trabalho de Atividade Física da SBP (Sociedade Brasileira de Pediatria), Ricardo do Rêgo Barros, afirma que o crossfit para crianças é permitido, desde que haja acompanhamento médico e profissional rigoroso, com foco em avaliação médica prévia, supervisão e monitoramento, especialmente em relação ao crescimento ósseo e potencial de lesões. Ele também destaca dois aspectos extremamente importantes.

Primeiro, a supervisão extremamente rigorosa, uma supervisão muito apurada, um profissional capacitado e habilitado, o que me parece ser o caso que nós temos aí no Cacauzinho. O segundo ponto: não pode iniciar exercício sem ter uma avaliação médica. Então, quer dizer, não é avaliação posterior. Antes de entrar no exercício, algum médico do esporte deve avaliar principalmente três aspectos: cardiológico, ortopédico e nutricional. O crossfit é permitido [para crianças], sim, mas desde que você use com um aspecto lúdico.

Ricardo do Rêgo Barros, coordenado do Grupo de Trabalho de Atividade da SBP

Cuidados são necessários para evitar lesões, destaca o médico. As partes do corpo mais afetadas no crossfit são os ombros (39% das lesões registradas), coluna (36%) e joelhos (15%). Ele também fala sobre a necessidade de estar atento a sinais como dores, desânimo e falta de apetite, que podem indicar a necessidade de reavaliar o treinamento.

Cacauzinho pode se tornar um fisiculturista, mas a prática deve ser adaptada à idade dele, avalia ortopedista. "Está tudo bem desejar ser fisiculturista, mas deve seguir todo um planejamento, ser cuidadoso para garantir um desenvolvimento saudável. Mas deve ser feito aos poucos, focando na idade do garoto, sem prejudicar sua saúde e desenvolvimento físico. Precisa se dedicar quando já estiver mais velho, entre os 16, 18 anos, para pegar um treinamento mais intenso. Assim, poder virar fisiculturista", avalia Wander Ama.

