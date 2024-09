Marrocos evita tentativa de migração em massa para enclave espanhol de Ceuta

Por Ahmed Eljechtimi

RABAT (Reuters) - Autoridades marroquinas preveniram neste domingo que dezenas de imigrantes ultrapassassem uma cerca na fronteira para chegar ao enclave espanhol de Ceuta, após a ação ter sido organizada por rede social.

Os dois enclaves espanhóis na costa mediterrânea marroquina, Ceuta e Melilla, compartilham as únicas fronteiras por terra entre a União Europeia e a África. Os enclaves esporaridcamente lidam com ondas de tentativas de invasão de imigrantes tentando chegar à Europa.

Na mais recente tentativa, dezenas de imigrantes se reuniram no topo da montanha Fnideq no domingo e começaram a atirar pedras nas forças de segurança marroquinas, como mostra o vídeo de um site local de notícias. A polícia os impediu de chegar até a cerca de Ceuta.

As autoridades marroquinas disseram que prenderam pelo mneos 60 pessoas na última semana por usar redes sociais para incitar imigrantes a tentar um cruzamento em massa.

Desde sexta-feira foram reforçadas as forças de segurança marroquinas em Fnideq.

"É o maior contigente de segurança já registrado em Fnideq, com as autoridades agindo preventivamente, com a criação de inúmeros pontos de checagem nas estradas do norte do Marrocos", disse Mohammed Ben Aissa, ativista local de direitos humanos.

(Reportagem de Ahmed Eljechtimi)