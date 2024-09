Marçal vai para hospital após agressão de Datena e cancela agenda de 2ª

O candidato Pablo Marçal (PRTB) deixou o debate na TV Cultura, neste domingo (15), após sofrer uma agressão de José Luiz Datena (PSDB). O influenciador disse que estava se sentindo mal e foi para o hospital.

O que aconteceu

Assessoria de imprensa de Marçal disse que o candidato "precisou" ir às pressas para o hospital Sírio Libanês. "Um absurdo o debate continuar sem o candidato que foi agredido", afirmou a assessoria de imprensa do empresário, por nota. No retorno após a confusão, o mediador do debate, Leão Serva, disse que Datena foi expulso e que Marçal seria penalizado, porém ele pediu para deixar o debate porque não estava se sentindo bem após a agressão.

"Senti uma dor ao respirar fundo", escreveu Marçal nas redes sociais. Questionado por um seguidor no Instagram, o candidato divulgou, na madrugada desta segunda, que "recebeu uma pancada" na mão direita e fraturou o "sexto arco costal".

Assessoria do candidato disse que ele melhorou após tomar medicamentos para dor. Segundo a assessoria, Marçal realizou uma tomografia e aguarda resultado na unidade. Não há previsão de alta para o candidato, segundo a assessoria de imprensa.

Assessoria do hospital diz que ele foi atendido após traumatismo na região do tórax e punho 'sem maiores complicações'. O boletim médico só foi divulgado depois que Marçal teve alta.

Marçal postou ainda que "jamais agrediria um idoso". Candidato disse que foi vítima de uma "tentativa de homicídio", em referência à agressão de Datena. Ele comparou a cadeirada com os atentados sofridos pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e pelo ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump, candidato às eleições deste ano.

Candidato cancelou a agenda de atividades que estariam previstas para esta segunda-feira (16). "Em decorrência do lamentável episódio no debate da TV Cultura, a agenda de hoje está cancelada", informou a assessoria de imprensa por meio de nota.

Boletim de ocorrência foi realizado, segundo assessoria de imprensa de Marçal. A assessora do candidato Luma Vidal criticou a organização do evento e disse que a campanha vai exigir mudanças nas regras dos próximos debates. "A organização do debate foi falha, o candidato foi prejudicado em diversas esferas, no tempo de fala, ele foi ofendido várias vezes. Como a emissora vai nos ressarcir?", disse ela. "O jogo virou. Nós vamos fazer algumas exigências como a presença de seguranças no palco", disse a assessora.

A decisão foi expulsar Datena, conforme previsto nas regras, informou o mediador do debate. "Três falhas graves, duas palavras de baixo calão antes da agressão", relatou Leão Serva, que lamentou o episódio. "Um dos momentos mais absurdos da TV brasileira, certamente dos debates", completou.

Assessoria do candidato disse que o ex-coach saiu do debate às pressas em uma ambulância para receber cuidados médicos. "Pablo Marçal foi covardemente agredido por José Luiz Datena, que o golpeou na região das costelas com uma cadeira de ferro".

Datena se aproximou do púlpito de Marçal e agrediu o adversário com uma cadeirada. O debate foi para intervalo imediatamente.

Agressão ocorreu na segunda interação entre Marçal e Datena no debate. No bloco anterior, Datena foi sorteado para fazer uma pergunta para Marçal, mas optou por ficar em silêncio. Marçal usou o seu tempo de resposta para fazer uma acusação de que Datena cometeu assédio sexual contra uma mulher.

Acusação sobre assédio sexual

No quarto bloco, Marçal foi sorteado para fazer uma pergunta para Datena — que usou o tempo para se defender novamente. Marçal havia afirmado, sem apresentar provas, que o tucano pagou pelo silêncio de uma suposta vítima de assédio do apresentador de TV. "Homem é homem, mulher é mulher, estuprador é... diferente, né?", disse, citando trecho da música dos Racionais. "Você tocou na vagina dela?", questionou Marçal, que não explicou a qual caso se referia.

Datena afirmou que a suposta vítima reconheceu em cartório ter mentido sobre a acusação. "Foi uma acusação em que a polícia não viu provas nenhuma. A pessoa que me acusou se retratou publicamente e em cartório, pediu desculpas para mim e para minha família", disse Datena.

O candidato do PSDB chamou Marçal de "ladrãozinho de banco acusado e condenado". A fala de Datena foi uma referência ao processo em que o influenciador foi condenado em 2010 por furto qualificado. Ele recebeu a condenação do TRF-1 (Tribunal Regional Federal da 1ª Região) a quatro anos e cinco meses de prisão. De acordo com a acusação, Marçal, quando tinha 18 anos, participou, em meados de 2005, de uma organização criminosa que invadia contas bancárias pela internet.

Uma ex-repórter do Brasil Urgente, programa apresentado por Datena na Band, acusou o apresentador de assédio. A mulher disse, em entrevista ao site Notícias da TV em 2019, que o caso ocorreu em uma confraternização da emissora em 2018. "Eu confirmo todas as informações de assédio que foram publicadas", disse ela.

A troca de acusações começou depois que Datena se negou a fazer uma pergunta para Marçal. Pelo sorteio, o candidato tucano teria que perguntar para o rival do PRTB, porém ele não quis perguntar e criticou seu comportamento durante a campanha para a Prefeitura de São Paulo.

* Participaram desta cobertura Ana Paula Bimbati, Bruno Luiz, Caíque Alencar, Fabíola Perez, Laila Nery, Saulo Pereira Guimarães e Wanderley Preite Sobrinho, do UOL, e Caio Santana, em colaboração para o UOL.