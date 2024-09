Hoje é Dia: Dia da Democracia, da TV e Eloísa Mafalda são destaques

Hoje, 15 de setembro, é um dia para reverenciarmos algo essencial para a sociedade: a democracia. O Dia Internacional da Democracia, data instituída pela ONU em 1997, é necessário para valorizarmos a possibilidade de podermos escolher nossos governantes. A efeméride também chama atenção para locais onde populações não têm liberdade. No ano passado, o Nacional Jovem, da Rádio Nacional da Amazônia, tratou do tema:

Outra celebração da semana é o Dia Nacional da Televisão. A data marca a inauguração da PFR-3 TV Difusora (posteriormente TV Tupi), a primeira emissora de televisão do Brasil e da América Latina. Em 2020, a Agência Brasil contou esta história. A data, claro, também foi tema de programas da TV Brasil como esta edição do Fique Ligado.

No mesmo dia (18), se inicia a Semana Nacional de Trânsito. Criada pelo Contran em 1994, a semana terá como tema o slogan "Paz no trânsito começa por você" (que foi escolhido por meio de voto popular no ano passado). No ano passado, o Revista Brasil, da Rádio Nacional, tratou do tema:

Em relação a datas comemorativas, o próximo sábado (21 de setembro) merece destaque. O dia será marcado pelo Dia Internacional da Paz, pelo Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, pelo Dia da Árvore e, ainda, pelo Dia Mundial do Doente de Mal de Alzheimer. Todas as datas já foram lembradas por veículos da EBC.

Em 2021, o Rádio Animada fez uma edição especial explicando a origem do Dia Internacional da Paz (criado pela ONU) e falando sobre a importância da data. O tema também foi tratado pelo Repórter Brasil em 2014.

No ano passado, foi a Radioagência Nacional que tratou do Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Em uma reportagem que pode ser ouvida abaixo, o veículo abordou a importância da inclusão deste grupo na sociedade.

O Dia da Árvore foi lembrado em diversas matérias da Agência Brasil, que podem ser lidas aqui, aqui e aqui. Já quem tratou sobre o Mal de Alzheimer, lembrado pelo Dia Mundial do Doente de Mal de Alzheimer, foi esta edição do Caminhos da Reportagem, da TV Brasil, de 2011.

A semana é marcada, ainda, pelo aniversário de nascimento de atrizes marcantes. No dia 17 de setembro, a atriz Sandra Pêra completa 70 anos. Integrante do grupo "As Frenéticas" e irmã da também atriz Marília Pêra (falecida em 2015), ela já participou de programas da EBC. Em junho, ela deu uma entrevista ao Sem Censura:

No dia 18, o destaque é o centenário de nascimento da atriz paulista Eloísa Mafalda. Famosa por atuações icônicas em novelas televisivas e falecida em 2018, ela teve a biografia contada pelo Repórter Brasil na ocasião:

Para fechar a semana, temos os 90 anos da atriz italiana Sophia Loren. Musa de uma geração e uma das poucas atrizes a ter conquistado um Oscar em uma produção de língua estrangeira (que não seja a língua inglesa) pelo filme Duas Mulheres, ela teve a história contada há 10 anos pelo Repórter Brasil. O História Hoje, em 2022, contou um episódio controverso de sua vida: o dia em que ela foi presa por evasão de divisas:

Setembro de 2024

15

Nascimento do cineasta, escritor, argumentista, encenador e ator francês Jean Renoir (130 anos) - incompreendidos e subestimados no seu tempo, os seus filmes são hoje considerados entre as obras máximas do realismo poético francês Morte do guitarrista estadunidense John William Cummings, o Johnny Ramone (20 anos) - um dos mais influentes guitarristas de punk rock da história, integrante da banda Ramones Dia Internacional da Democracia - data reconhecida pela ONU

16

Nascimento do cantor e compositor gaúcho Lupicínio Rodrigues (110 anos) Dia Internacional para a Preservação da Camada de Ozônio - data reconhecida pela ONU

17

Morte do médico, escritor e político angolano Agostinho Neto (45 anos) - líder da Independência e primeiro presidente de seu país Nascimento da atriz, cantora e diretora de cinema fluminense Sandra Pêra (70 anos) Morte do filósofo austro-britânico Karl Popper (30 anos) Inauguração do Instituto Benjamin Constant, primeira instituição brasileira dedicada à educação de deficientes visuais (170 anos) Inauguração da Confeitaria Colombo, ponto de encontro de artistas e intelectuais (130 anos)

18

Nascimento do físico e astrônomo francês Jean Bernard Léon Foucault (205 anos) - conhecido pela invenção do pêndulo de Foucault, um dispositivo que demonstra o efeito da rotação da Terra Nascimento da atriz paulista Mafalda Theotto, a Eloísa Mafalda (100 anos) Navegador Amyr Klink finaliza travessia do Atlântico Sul, realizada em um barco a remo durante cem dias (40 anos) Estreia do filme "O Mágico de Oz" (85 anos) Dia Nacional da Televisão - comemoração que foi instituída pela Lei 10.255 de 9 de julho de 2001; tem por fim marcar a data da inauguração da PFR-3 TV Difusora (mais tarde TV Tupi), como a 1ª emissora de televisão do Brasil e da América Latina, e a 4ª do mundo, integrada então ao império jornalístico Diários e Emissoras Associados Dia do Início da Semana Nacional de Trânsito - a semana foi instituída pela Resolução Nº 420 de 31 de julho de 1969 do Conselho Nacional de Trânsito do Brasil, e que está ratificada no Artigo Nº 326º da Lei Nº 9.503 de 23 de setembro de 1997, pela qual também se instituiu o Código Nacional de Trânsito no Brasil Por meio de uma petição pública, o relógio da Praça do Relógio, em Taguatinga, é tombado como patrimônio cultural do DF, pois havia ameaça de derrubada para revitalização da praça (35 anos) Fundação do America Football Club, com sede na cidade do Rio de Janeiro (120 anos)

19

Morte do médico e político maranhense Antônio Eusébio da Costa Rodrigues (35 anos) - especialista em leprologia e psiquiatria, fez parte da Sociedade de Medicina do Maranhão, foi prefeito de São Luís e eleito deputado estadual e federal Nascimento da empresária e consultora de moda italiana radicada no Brasil Constanza Pascolato (85 anos) Realização da primeira corrida automobilística do Brasil, o circuito de São Gonçalo-Rio de Janeiro (110 anos) - cujo vencedor foi Gastão de Almeida, com seu carro Berliet, que percorreu 42 Km em 1 hora e 05 minutos, com média de 38,8 km/h

20

Nascimento do cantor e compositor gaúcho Wander Wildner (65 anos) - participou em dois períodos de uma das mais influentes bandas de Punk Rock do Rio Grande do Sul, Os Replicantes Nascimento da atriz italiana Sophia Loren (90 anos) Morte do cantor juvenil fluminense Floriano Belham (25 anos) - muito popular nos anos 1920 e 1930, tendo sido a primeira "criança" no mundo a gravar um disco profissional, em 1929 Brasil e Argentina se enfrentam no futebol pela primeira vez, em amistoso em Buenos Aires (110 anos) - vitória de 3 x 0 para a Argentina Tropas de paz da Força Internacional para Timor-Leste (InterFET) são implantadas em Timor-Leste para pacificar e assegurar a independência do país (25 anos)

21