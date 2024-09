Espanha nega ligação de cidadãos presos com suposto plano contra governo da Venezuela

MADRI (Reuters) - Os dois espanhóis presos na Venezuela não têm nenhuma conexão com o serviço secreto Espanhol, e a Espanha não está envolvida em nenhum plano para desestabilizar politicamente o país sul-americano, disse uma fonte do ministério das Relações Exteriores neste domingo.

Dois espanhóis, três norte-americanos e um tcheco foram presos na Venezuela sob a acusação de conexões com planos de desestabilização do país sul-americano, disse o ministro do Interior venezuelano no sábado.

"A Espanha nega e rejeita de forma absoluta qualquer insinuação de estar implicada em uma operação de desestabilização política na Venezuela”, disse a fonte do ministério das Relações Exteriores.

"O governo confirmou que (os dois espanhóis) detidos não fazem parte do Centro de Inteligência Nacional ou qualquer organização do governo. A Espanha defende uma solução pacífica e democrática para a situação na Venezuela."

Os espanhóis foram nomeados como José María Basoa e Andrés Martínez Adasne. Fotografias dos homens foram mostradas na televisão estatal.

"A embaixada espanhola enviou uma nota verbal para o governo venezuelano pedindo acesso aos cidadãos presos, para verificar a identidade e nacionalidade deles, e para saber da acusação exata”, disse a fonte, falando sob a condição de anonimato.

(Reportagem de Graham Keeley em Madri, Deisy Buitrago em Caracas)