Debate na TV Cultura hoje prevê expulsar candidato que desrespeitar regras

Os seis candidatos à Prefeitura de São Paulo mais bem-posicionados nas pesquisas eleitorais participam neste domingo (15), às 22h, de um debate na TV Cultura.

O que aconteceu

Confirmaram presença Guilherme Boulos (PSOL), José Luiz Datena (PSDB), Marina Helena (Novo), Pablo Marçal (PRTB), Ricardo Nunes (MDB) e Tabata Amaral (PSB). O debate da TV Cultura será o terceiro a reunir os seis candidatos, e o quinto no total. Já aconteceram os embates da Band, do Estadão/Terra/Faap, da Veja e da Gazeta/MyNews.

Não haverá plateia, e jornalistas não poderão assistir ao programa dentro do auditório. Cada candidato pode levar até três assessores, e só um terá acesso ao palco.

Quem desrespeitar as regras pode ser expulso. Segundo a organização, o candidato ou seus assessores poderão ser retirados do local se infringirem as normas três vezes.

Participantes não podem deixar seus lugares ou usar o celular para fotografar e filmar. Os assessores que acompanham os candidatos só poderão usar os telefones para consultas. Palavrões também estão barrados.

Será proibido exibir objetos ou documentos, e usar adereços com propaganda política, como adesivos e bonés. Em debates anteriores, Marçal vestiu um boné com a letra M e exibiu a Boulos uma carteira de trabalho como provocação.

As regras são parecidas com as do último debate, da Gazeta/MyNews, que aconteceu no dia 1º. O rigor, no entanto, não foi suficiente para conter os candidatos, que trocaram xingamentos, apelidos pejorativos e acusações diversas.

Último Datafolha mostrou a manutenção de um empate triplo entre Nunes, Boulos e Marçal na liderança das intenções de voto. O candidato do PRTB, que cresceu em todos os levantamentos do instituto, desta vez apenas oscilou para baixo dentro da margem de erro, de três pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa foi divulgada na última quinta (12), e registrada na Justiça Eleitoral sob o protocolo SP-03608/2024.

Próximo debate será o da RedeTV!/UOL, na próxima terça-feira (17). O programa começará às 10h20.