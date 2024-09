Conta de luz ficará mais cara: como economizar ao carregar carro elétrico

A falta de chuvas no Brasil fará com a energia elétrica fique mais cara em setembro, quando será implementada a 'bandeira vermelha' na cobrança da tarifa. Com isso, proprietários de veículos elétricos e híbridos plug-in enfrentam novos desafios para manter a eficiência energética e economizar nos custos de recarga.

A bandeira vermelha é um indicativo de que o custo de produção de energia está mais alto, geralmente devido à baixa nos reservatórios de hidrelétricas ou alto consumo. Indica que a geração de energia está mais cara e o custo é repassado ao consumidor final.

Assim como nos carros a combustão, a forma de dirigir também influencia diretamente no consumo de energia de um carro elétrico. Seguindo algumas dicas, é possível minimizar o impacto da bandeira vermelha e manter a eficiência energética de seu veículo elétrico ou híbrido. Para ajudar, UOL Carros preparou uma lista com algumas dicas valiosas.

Recarregue durante a madrugada: maioria das distribuidoras de energia oferece preços mais atrativos durante os horários de menor demanda. Aproveite as tarifas reduzidas para recarregar seu veículo em casa, pois o custo é significativamente menor em comparação com o horário comercial.

Pesquise preços nas estações de carregamento: verifique os valores do kWh em diferentes estações de carregamento, pois eles podem variar entre R$ 1,80 e R$ 4.

Atenção à taxa de ociosidade: algumas estações de carregamento cobram uma taxa adicional se o veículo permanecer conectado após a conclusão da carga. Desconecte seu carro assim que a recarga estiver concluída para evitar custos adicionais.

Utilize aplicativos de gerenciamento de carga: muitos carros elétricos possuem aplicativos que permitem programar a carga da bateria e acompanhar o consumo de energia em tempo real. Utilize essas ferramentas para otimizar o processo de recarga e reduzir os custos.

Instale um carregador residencial: contar com um destes modelos (wallbox) em casa dá mais controle sobre o horário e a forma de realizar a recarga, além de poder aproveitar as tarifas mais baratas.

Condução econômica: assim como nos veículos a combustão, a economia de energia em carros elétricos e híbridos também depende do estilo de condução. Evite acelerações e frenagens bruscas, que aumentam o consumo de energia e consequentemente reduz a autonomia do veículo

Mantenha uma velocidade constante: manter uma velocidade constante, evitando acelerações e desacelerações frequentes, contribui para uma maior economia de energia.

Utilize o ar-condicionado com moderação: item é um grande consumidor de energia. Utilize-o apenas quando necessário e, sempre que possível, abra os vidros para ventilar o veículo.

Evite carregar peso desnecessário: quanto mais leve o carro, menor será o consumo de energia. Retire do porta-malas itens que não forem utilizados durante a viagem, pois isso pode reduzir a autonomia da bateria.

Manutenção preventiva: pneus calibrados, filtros de ar limpos e alinhamento correto contribuem para um melhor desempenho do veículo e menor consumo de energia.

Use modos de condução eficientes: muitos veículos oferecem recursos que otimizam o uso da bateria, como o modo 'Eco'. Utilize-os para prolongar a autonomia da bateria.

Planejamento de rotas: planeje suas rotas para evitar congestionamentos e áreas com muitas paradas, o que pode aumentar o consumo de energia.

Carlos Augusto Roma, diretor-tecnico da Associação Brasileira de Veículos Elétricos (ABVE), destaca alguns pontos importantes:

Calibrar semanalmente os pneus faz grande diferença em tudo, inclusive na economia. Usar o OPD (One Pedal Drive) é outra. Mas o mais bacana e que tem pouco uso ainda é o sistema bidirecional, você carrega seu carro a noite, anda de dia, sobra energia e no horário de pico você abastece sua casa com o carro.

One Pedal Drive é uma tecnologia presente em veículos elétricos (EVs) e híbridos plug-in (PHEVs) que permite ao motorista acelerar, desacelerar e até parar o carro usando apenas o pedal do acelerador. Quando o motorista tira o pé do acelerador, o carro começa a desacelerar automaticamente, e a frenagem regenerativa entra em ação, reduzindo a necessidade de usar o pedal do freio. Além de ajudar a maximizar a autonomia do veículo, recupera energia que seria perdida em frenagens tradicionais.

Sistema bidirecional de energia que transfere energia do carro para a casa é conhecido como V2H (Vehicle-to-Home). Esse conceito permite que o veículo elétrico forneça energia para a residência, funcionando como uma fonte de backup durante emergências ou mesmo para otimizar o consumo energético doméstico.

Além disso, há outros termos semelhantes:

V2G (Vehicle-to-grid): transfere energia do carro para a rede elétrica.

V2L (Vehicle-to-load): fornece energia do carro para carregar dispositivos externos, como ferramentas ou equipamentos elétricos.

