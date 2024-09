Com lesão na coxa, Donnarumma está fora da estreia do PSG na Champions

O goleiro italiano Gianluigi Donnarumma, que sofreu uma lesão na coxa na vitória do Paris Saint-Germain sobre o Brest pelo Campeonato Francês, vai desfalcar o time parisiense no primeiro jogo na Liga dos Campeões da Europa, contra o Girona, anunciou o clube neste domingo (15).

"Devido a um incômodo muscular na coxa direita, sofrida ontem contra o Brest, Gianluigi Donnarumma ficará em recuperação nesta semana", explicou o PSG.

O goleiro da seleção Italiana ficará fora da estreia do PSG na Champions, na próxima quarta-feira, contra o Girona, grande surpresa do futebol espanhol na temporada passada e que fará sua estreia na principal competição de clubes da Europa.

Com a ausência de Donnarumma, o titular do PSG deve ser o russo Matvei Safonov, contratado junto ao Krasnodar nesta temporada, que faria sua estreia em um jogo de Champions.

No sábado, o time parisiense venceu o Brest por 3 a 1, com dois gols de Ousmane Dembélé, e é o líder do Campeonato Francês com 12 pontos em quatro jogos.

lh/pm/cb

© Agence France-Presse