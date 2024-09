Com gol de Gabriel Magalhães, Arsenal vence Tottenham e sobe para 2º no Inglês

O Arsenal venceu o clássico londrino contra o Tottenham fora de casa por 1 a 0 neste domingo (15), com gol do zagueiro brasileiro Gabriel Magalhães, e subiu para a segunda posição do Campeonato Inglês, a dois pontos do líder Manchester City, seu próximo adversário.

Gabriel mandou a bola para as redes de cabeça após cobrança de escanteio de Bukayo Saka (64'), que fez sua quarta assistência em quatro rodadas até aqui no campeonato.

"Estou muito feliz. Este é sempre um grande clássico e estou feliz por ter vencido aqui, é algo que temos que aproveitar. Significa muito para mim conseguir o gol da vitória", disse o brasileiro à emissora Sky Sports.

Na tabela, os 'Gunners' somam 10 pontos contra 12 dos 'Citizens' e, no próximo domingo, vão ao Etihad Stadium para um confronto direto pela liderança, com o Liverpool (4º, 9 pontos), que no sábado foi derrotado em casa pelo Nottingham Forest (9º), de olho no resultado.

Antes de ir a Manchester para a quinta rodada do Inglês, o Arsenal viajará à Itália para enfrentar a Atalanta na próxima quinta-feira, em sua estreia na nova temporada da reformada Liga dos Campeões da Europa.

A vitória na casa do Tottenham foi especialmente importante para o Arsenal, já que o time tinha dois desfalques de peso para a partida: o capitão Martin Odegaard (lesionado) e o volante Declan Rice (suspenso).

Como 'plano B', o técnico Mikel Arteta escalou Leandro Trossard e Jorginho no meio-campo, o que acabou tirando um pouco da criatividade habitual dos 'Gunners' no setor.

Por sua vez, o Tottenham não começa bem a atual temporada. Depois de quatro rodadas, a equipe venceu apenas um jogo e, com 4 pontos, ocupa apenas a 13ª posição na tabela.

- Virada do Newcastle -

A quarta rodada do Campeonato Inglês terminou com a vitória do Newcastle (3º) sobre o Wolverhampton (18º) por 2 a 1, de virada, fora de casa.

Os 'Wolves' saíram na frente aos 36 minutos com o gabonês Mario Lemina, mas ps 'Magpies' viraram o placar no segundo tempo com gols do suíço Fabian Schär (75') e de Harvey Barnes (80').

Graças à vitória no Molineux Stadium, o Newcastle soma dez pontos e sobe para a terceira posição, numa temporada em que espera brigar na parte de cima da tabela, depois de ter em sétimo em 2023/2024.

-- Resultados da 4ª rodada do Campeonato Inglês e classificação:

- Sábado:

Southampton - Manchester United 0 - 3

Fulham - West Ham 1 - 1

Manchester City - Brentford 2 - 1

Liverpool - Nottingham 0 - 1

Brighton - Ipswich Town 0 - 0

Crystal Palace - Leicester 2 - 2

Aston Villa - Everton 3 - 2

Bournemouth - Chelsea 0 - 1

- Domingo:

Tottenham - Arsenal 0 - 1

Wolverhampton - Newcastle 1 - 2

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Manchester City 12 4 4 0 0 11 3 8

2. Arsenal 10 4 3 1 0 6 1 5

3. Newcastle 10 4 3 1 0 6 3 3

4. Liverpool 9 4 3 0 1 7 1 6

5. Aston Villa 9 4 3 0 1 7 6 1

6. Brighton 8 4 2 2 0 6 2 4

7. Nottingham 8 4 2 2 0 4 2 2

8. Chelsea 7 4 2 1 1 8 5 3

9. Brentford 6 4 2 0 2 6 6 0

10. Manchester United 6 4 2 0 2 5 5 0

11. Bournemouth 5 4 1 2 1 5 5 0

12. Fulham 5 4 1 2 1 4 4 0

13. Tottenham 4 4 1 1 2 6 4 2

14. West Ham 4 4 1 1 2 5 6 -1

15. Leicester 2 4 0 2 2 5 7 -2

16. Crystal Palace 2 4 0 2 2 4 7 -3

17. Ipswich Town 2 4 0 2 2 2 7 -5

18. Wolverhampton 1 4 0 1 3 4 11 -7

19. Southampton 0 4 0 0 4 1 8 -7

20. Everton 0 4 0 0 4 4 13 -9



