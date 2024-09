Briga entre torcedores interrompe jogo entre Cagliari e Napoli

CAGLIARI, 15 SET (ANSA) - A partida entre Cagliari e Napoli no estádio Unipol Domus, pela quarta rodada do Campeonato Italiano, precisou ser interrompida por sete minutos, neste domingo (15), após confrontos entre as torcidas.

A paralisação ocorreu aos 27 minutos do primeiro tempo, depois que os torcedores dos dois times atiraram objetos, incluindo fogos de artifício, entre si e contra o campo Segundo as autoridades italianas, houve momentos de forte tensão depois que bombas de fumaça foram lançadas do setor de torcedores do Napoli contra a curva sul de Cagliari, não só onde ficam os ultras, mas também a parte ocupada por famílias.

Os ultras napolitanos provocaram e insultaram os torcedores do Cagliari com faixas representando ovelhas e a palavra "Abelha".

A partida só foi reiniciada após uma interrupção de sete minutos. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.