Braskem: fogo alto em unidade de Santo André faz parte de processo para paralisação de operação

A Braskem informou que por volta das 18h de ontem, 14, houve a interrupção na operação em uma de suas unidades do Polo Petroquímico do ABC, em Santo André (SP). Com isso, foi necessário o acionamento do flare, um dispositivo padrão utilizado pelas indústrias químicas e petroquímicas, causando um fogo alto e forte que chamou a atenção de moradores da região.

A companhia afirmou ainda que o processo segue as mais rigorosas normas internacionais de segurança, saúde e proteção ao meio ambiente, ao mesmo tempo, acarretando em uma luminosidade diferente do usual vinda da fábrica. "A prioridade da Braskem é sempre a segurança de seus integrantes parceiros e da comunidade local", finalizou.