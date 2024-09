Brasileiro feminino: São Paulo e Corinthians iniciam disputa do título

Com transmissão ao vivo da TV Brasil, São Paulo e Corinthians começam a decidir o título do Campeonato Brasileiro de futebol feminino, a partir das 10h (horário de Brasília) deste domingo (15) no estádio do Morumbis.

Esta decisão coloca frente a frente uma equipe que chega pela primeira vez à final da competição, o São Paulo, e outra que detém o maior número de títulos do torneio nacional, o Corinthians (que já levou o troféu para casa em cinco oportunidades).

Série B

Notícias relacionadas:

também abre espaço em sua programação para a Série B do Campeonato Brasileiro, com o confronto entre Chapecoense e Ceará, a partir das 18h30 na Arena Condá, em Chapecó.

O Vozão chega à partida mirando uma vaga no G4 (zona de classificação para o acesso à Série A) da competição. Iniciando a rodada na 5ª posição com 39 pontos, o Ceará buscará a segunda vitória consecutiva na competição.

Já a Chape tentará aproveitar o fato de atuar em casa para deixar a zona do rebaixamento. A equipe catarinense iniciou a rodada na 18ª colocação com 25 pontos.