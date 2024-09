Apartamento de Mercadante é invadido no Rio; PF investiga

Do UOL, em São Paulo

O apartamento do presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, em Copacabana, no Rio de Janeiro, foi invadido na noite de sábado (14). A informação foi noticiada pelo g1 e confirmada pelo UOL.

O que aconteceu

Mercadante estava em São Paulo no momento do arrombamento. O apartamento ao lado também foi invadido. A polícia foi chamada depois que um dos porteiros viu as portas dos apartamentos arrombadas.

O presidente do BNDES suspendeu a agenda na capital paulista e foi ao imóvel acompanhado da PF. O UOL apurou que nenhum item de valor foi levado.

Procurada, a assessoria de Mercadante disse que ele não comentaria a invasão. A nota diz que Mercadante aguarda a investigação da PF.

O UOL também entrou em contato com a PF sobre o caso. Se houver resposta, o texto será atualizado.