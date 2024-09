Weg anuncia aquisição da Volt Eletric Motors, da Turquia, por US$ 88 milhões

A Weg anunciou nesta quinta-feira, 12, a aquisição da Volt Eletric Motors, fabricante turco de motores elétricos industriais e comerciais e subsidiaria do Grupo Saya, no valor de US$ 88 milhões a serem pagos no final da transação, estando sujeito a ajustes de preço comuns a esse tipo de operação, disse a empresa em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Com o acordo, a Weg irá assumir o controle total da Volt, incorporando uma equipe de 690 funcionários e uma fábrica de 27 mil metros quadrados voltada para o desenvolvimento e fabricação de motores industriais e comerciais, com potências até 450 kW. Em 2023, a Volt registrou uma receita operacional líquida de US$ 70 milhões, com uma margem Ebitda de 18,5%.

Essa aquisição está alinhada à estratégia de crescimento do negócio de motores industriais e comerciais da Weg, disse a empresa, pois permitirá ampliar a presença e oferta de produtos em mercados estratégicos como o Leste Europeu, Oriente Médio, Ásia Central e Norte da África.

A conclusão da transação está sujeita ao cumprimento de determinadas condições precedentes, incluindo as aprovações regulatórias necessárias relativas à transação.