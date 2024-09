Técnico espanhol Mikel Arteta renova com Arsenal

O técnico espanhol Mikel Arteta, de 42 anos, renovou com o Arsenal com "um contrato de longa duração", anunciou nesta quinta-feira (12) o clube londrino através de suas redes sociais, sem especificar a duração do novo acordo.

No comando desde dezembro de 2019, Arteta conseguiu devolver os 'Gunners' à elite da Premier League, com dois vice-campeonatos consecutivos (2023 e 2024), além dos títulos da FA Cup (2020) e da Community Shield (2020 e 2023).

Apesar de ter deixado escapar o título da Premier League, que o Arsenal não conquista desde 2004, o clube conseguiu bater o recorde de vitórias no campeonato (28), gols marcados (91) e percentual de vitórias em uma temporada (67,3%).

Também conseguiu classificar o time londrino para a Liga dos Campeões pelo segundo ano consecutivo, após sete anos de ausência no torneio de maior prestígio da Europa.

"Mikel tem sido uma figura chave no nosso regresso como potência no futebol inglês e europeu", destacaram os 'Gunners' em seu comunicado.

O contrato de Arteta expirou no final da temporada que acaba de começar e, segundo a imprensa britânica, ele teria renovado por mais três anos.

"Me sinto extremamente orgulhoso, muito entusiasmado e aguardando ansiosamente o que vai acontecer a seguir (...) Estou ansioso para continuar esta jornada", disse Arteta, que como jogador vestiu a camisa dos 'Gunners' de 2011 a 2016.

Após três rodadas da Premier League, o Arsenal está em quarto lugar e no próximo fim de semana enfrentará o Tottenham no clássico do norte de Londres.

