Suécia pagará até US$ 34 mil a imigrantes que queiram retornar aos seus países

O governo sueco anunciou, nesta quinta-feira (12), um aumento significativo nos incentivos monetários para os imigrantes que desejam retornar aos seus países de origem.

A partir de 2026, os imigrantes candidatos ao retorno voluntário terão direito a receber até 350 mil coroas suecas (34 mil dólares ou 191 mil reais) por adulto, em comparação com as atuais 10 mil coroas, afirmou em comunicado o governo conservador, que conta com o apoio do partido de extrema direita Democratas da Suécia (SD).

"Estamos dando novos passos na reorientação da política migratória", sublinhou o ministro das Migrações, Johan Forssell, no comunicado.

