Qual loteria é mais 'fácil' de ganhar no Brasil? Veja chances de cada uma

O sonho de muitas pessoas é acertar uma "combinação milionária" de números e ganhar na loteria. Claro, essa não é uma tarefa simples. Mas há alguma loteria mais "fácil" de ganhar do que outras?

UOL ouviu matemáticos e explica abaixo, da mais difícil para a mais "fácil" - considerando sempre o jogo simples.

+ Milionária:

Chance de ganhar com jogo simples: uma em mais de 238,36 milhões.

Valor do prêmio: variável - R$ 10 milhões no sorteio de 11/09/2024

Quem ganha: o prêmio máximo da +Milionária é conquistado pelo apostador que acertar as seis dezenas e os dois trevos sorteados em cada concurso. Os concursos são realizados às quartas-feiras e sábados.

Como jogar a aposta simples: na aposta simples, que custa R$ 6, o jogador seleciona seis números e dois trevos. Ao todo, são 50 números e seis trevos disponíveis para escolher.

Mega-Sena:

Chance de ganhar com jogo simples: uma chance em mais de 50,63 milhões.

Valor do prêmio: variável - R$ 50 milhões no concurso de 12/09

Quem ganha: o prêmio mais alto é conquistado por aquele que acertar os seis números sorteados. Os sorteios acontecem às terças, quintas e sábados, podendo haver mudanças devido a sorteios extras. No dia 31 de dezembro de cada ano, ocorre o concurso especial chamado Mega da Virada.

Como jogar a aposta simples: dentre 60 números, é possível escolher até seis por jogo. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 5.

Timemania

Chance de ganhar com jogo simples: uma chance em mais de 26,47 milhões.

Valor do prêmio: variável - R$ 1,6 milhão no sorteio de 10/09/2024.

Quem ganha: ao acertar apenas o time do coração, o valor recebido de prêmio é fixo em R$ 8,50. O maior valor é para quem acerta os 10 números. Os sorteios são realizados às terças, quintas e sábados.

Como jogar aposta simples: a Timemania oferece apenas uma modalidade de aposta, na qual se escolhe 10 números e um time do coração, e o valor da aposta mínima é de R$ 3,50. São disponíveis 10 números entre 80, e também 80 times.

Quina

Chance de ganhar com jogo simples: uma chance de acertar em mais de 24,4 milhões.

Valor do prêmio: variável - R$ 3,4 milhões no sorteio de 10/09/2024.

Quem ganha: leva o valor mais alto quem acertar cinco números. Os sorteios ocorrem de segunda a sábado. Em junho de cada ano, há uma premiação especial chamada Quina de São João

Como jogar aposta simples: na aposta simples, se escolhe cinco entre 80 números. O valor da aposta simples é de R$ 2,50.

Dupla Sena

Chance de ganhar com jogo simples: uma chance de acertar em mais de 15,89 milhões.

Valor do prêmio: variável - R$ 1,5 milhão no sorteio de 11/09/2024.

Quem ganha: para levar o valor mais alto, é preciso acertar seis números de um dos dois sorteios. Os sorteios são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras. Há uma premiação especial no sorteio chamado Dupla de Páscoa.

Como jogar aposta simples: a aposta simples custa R$ 2,50, em que se escolhe seis números entre os 50 disponíveis.

Lotomania

Chance de ganhar com jogo simples: uma chance em mais de 11,37 milhões.

Valor do prêmio: variável - R$ 14 milhões no sorteio de 11/09/2024.

Quem ganha: para levar o maior valor, é preciso acertar 20 números. Quem erra todos os números também ganha (8% da arrecadação). Os sorteios são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras.

Como jogar aposta simples: a aposta é única, onde se escolhe 50 números dentre 100, e custa R$ 3.

Super Sete

Chance de ganhar com jogo simples: uma chance de acertar sete números em mais de 10 milhões.

Valor do prêmio: a estimativa do prêmio é de R$ 1 milhão no sorteio de 11/09

Quem ganha: para ganhar o valor mais alto, é necessário acertar sete números, das sete colunas disponíveis. Os concursos são realizados semanalmente às segundas, quartas e sextas-feiras.

Como funciona a aposta simples: o apostador escolhe um número em cada uma das sete colunas, cada uma com 10 números (de zero a nove). A aposta mínima é de R$ 2,50.

Lotofácil

Chance de ganhar com jogo simples: uma chance de acertar em mais de 3,26 milhões.

Valor do prêmio: a estimativa do prêmio é R$ 1,7 milhão para 10/09/2024.

Quem ganha: leva o maior valor quem acertar 15 números. Os sorteios ocorrem de segunda a sábado. Em setembro de cada ano, há uma premiação especial chamada Lotofácil da Independência.

Como funciona a aposta simples: nela, o apostador escolhe 15 números dentre os 25 disponíveis no volante. O valor de um jogo simples é R$ 3.

Dia de Sorte

Chance de ganhar com jogo simples: uma chance em mais de 2,62 milhões.

Valor do prêmio: a estimativa do próximo prêmio é de R$ 350 mil para o sorteio de 10/09/2024.

Quem ganha: Ganha o valor mais alto quem acerta sete números. Há um prêmio extra para quem acerta o mês da sorte no valor fixo de R$ 2,50. Os sorteios são realizados às terças, quintas e sábados.

Como funciona a aposta simples: se escolhe sete números entre os 31 disponíveis, e um mês da sorte. O valor mínimo da aposta é de R$ 2,50.

Loteca

Chance de ganhar com jogo simples: uma chance de acertar o palpite em mais de 2,39 milhões.

Valor do próximo prêmio: a premiação é de R$ 400 mil. As vendas ocorrem até 14/09/2024.

Quem ganha: o valor mais alto é para os acertadores dos 14 jogos. Os concursos são realizados semanalmente, com os resultados divulgados no início de cada semana.

Como funciona a aposta simples: o apostador deve marcar um palpite para cada um dos 14 jogos do concurso. A aposta mínima é de R$ 3,00.

Loteria Federal

Chance de ganhar: uma chance de acertar o bilhete do primeiro prêmio em mais de 100 mil.

Estimativa do prêmio: o último bilhete de maior valor premiado foi de R$ 500 mil, na última sexta (6).

Quem ganha: o valor mais alto fica com quem acerta o bilhete do primeiro prêmio. Nesta loteria, as probabilidades foram feitas com a compra do bilhete completo.

Como funciona a aposta: diferentemente dos outros jogos, na Loteria Federal, o bilhete completo é dividido em 10 frações e tem o valor padrão de R$ 40 (completo). Os apostadores podem adquirir frações individuais, que custam R$ 4. Mas, o valor do bilhete varia conforme o tipo de sorteio: nas extrações regulares (realizadas às quartas e sábados), o preço é de R$ 40 (R$ 4 por fração). Já nas extrações especiais, como a de Natal e a Milionária Federal, o bilhete custa R$ 100 (R$ 10 por fração).

Fontes: Leandro de Lima professor do Instituto de Matemática - INMA - UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) e de Gilcione Costa, professor do Departamento de Matemática da UFMG.