Suspeitos de roubar vítimas de acidente com 6 mortos no Recife são presos

Do UOL, em São Paulo

Dois homens foram presos por suspeita de cometer um roubo que acabou em um acidente com seis mortos no Recife.

O que aconteceu

Vítimas estavam de carro e fugiam do local do assalto quando bateram em uma árvore. O caso ocorreu na avenida Boa Viagem, em área turística da cidade, no fim de julho.

Polícia apontou relação entre o acidente e o roubo, ocorrido pouco antes na mesma avenida. O crime foi cometido a um quilômetro do local da batida, informou a corporação.

Suspeitos foram encontrados em uma favela no bairro de Afogados, na zona oeste da cidade. Segundo a polícia, a área tem "forte atuação de tráfico de drogas e difícil acesso".

A polícia não detalhou se os suspeitos foram enquadrados por crimes além do roubo. A identidade dos homens presos não foi divulgada. O caso está a cargo da Delegacia de Política de Delitos de Trânsito.

Relembre o caso

O acidente ocorreu na madrugada de 22 de julho. Cinco pessoas morreram no local. Duas das vítimas foram encontradas pelos bombeiros do lado de fora do veículo e outras três foram retiradas das ferragens.

A sexta vítima morreu após ser levada ao hospital. Ela também tinha sido encontrada fora do veículo. Somente um cachorro que estava no carro sobreviveu.