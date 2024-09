PPI dos EUA sobe 0,2% em agosto ante julho

O índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) dos Estados Unidos subiu 0,2% em agosto ante julho, segundo pesquisa divulgada pelo Departamento do Trabalho do país nesta quinta-feira, 12. Analistas consultados pela FactSet previam alta de 0,2% no período. Na comparação anual, houve acréscimo de 1,7% em agosto, enquanto a projeção dos analistas apontava para aumento de 1,8%. Em julho, o PPI havia avançado 0,1% ante junho e 2,2% na comparação anual. *Com informações da Dow Jones Newswires.