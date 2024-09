Polícia intensifica ação contra roubo de veículos e cargas no Rio

As polícias Civil e Militar iniciaram, nessa quarta-feira (11), a 2ª fase da Operação Torniquete para reprimir roubos de veículos e de cargas no estado do Rio. As diligências ocorreram na Baixada Fluminense e na zona norte da capital.

Cinco pessoas foram presas e uma carga roubada de biscoito, avaliada em cerca de R$ 9 mil, foi recuperada. Na ação também foram apreendidos armas, drogas (maconha, cocaína e crack) e radiocomunicadores.

Notícias relacionadas:

O governador Cláudio Castro disse que as forças de segurança trabalham para combater o crime no Rio. "As ações integradas entre as polícias Civil e Militar demonstram como nossos investimentos em inteligência têm sido essenciais para enfrentar a violência. Continuaremos fechando o cerco para combater toda e qualquer organização criminosa que atua no estado", afirmou.

As ações são feitas com base em investigações das delegacias de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA) e Roubos e Furtos de Cargas (DRFC). Contam também com informações de inteligência e dados do Instituto de Segurança Pública.

Entre os detidos está um homem com nove anotações criminais e que já foi preso por envolvimento em roubo de cargas, praticado em maio deste ano. A pistola automática encontrada com ele foi roubada de um militar da Marinha no início deste mês, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

Durante a primeira fase da operação, entre novembro de 2022 e setembro de 2023, houve queda nos índices criminais. Em julho de 2023, os roubos de cargas e de veículos na região metropolitana registraram os menores números de casos desde janeiro de 2019.