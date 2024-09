Marcelo Lima tem 29,6% dos votos e Manente, 25,1% em São Bernardo, diz Vox

Pesquisa Vox divulgada nesta quinta-feira (12) mostra Marcelo Lima (Podemos) e Alex Manente (Cidadania) tecnicamente empatados na liderança da corrida eleitoral pela Prefeitura de São Bernardo do Campo (SP).

O que aconteceu

O ex-deputado Lima aparece com 29,6% das intenções de voto, e o deputado federal Manente, com 25,1% — embora numericamente à frente, ele também está tecnicamente empatado com Luiz Fernando (PT), que tem 19,4% — já que a margem de erro é de 3,37 pontos percentuais para mais ou para menos. Flávia Morando (União Brasil) tem 16,4% — em empate técnico com o adversário petista.

Veja a pesquisa para prefeito de São Bernardo do Campo:

Marcelo Lima (Podemos): 29,6%

29,6% Alex Manente (Cidadania): 25,1%

25,1% Luiz Fernando (PT): 19,4%

19,4% Flávia Morando (União Brasil): 16,4%

16,4% Claudio Donizete (PSTU): 1,1%

1,1% Em branco/nulo/nenhum: 4,8%

4,8% Não sabe: 3,6%

Contratado pelo jornal A Comarca, o instituto ouviu 850 eleitores de São Bernardo do Campo em 9 e 10 de setembro de forma presencial. A pesquisa tem nível de confiança de 95%. O protocolo de registro na Justiça Eleitoral é SP-00420/2024.

Flávia Morando tem a maior rejeição

O levantamento também questionou os entrevistados em quem eles não votariam de jeito nenhum. Flávia Morando, apoiada pelo tio e atual prefeito, Orlando Morando (PSDB) é a mais rejeitada.

Rejeição aos candidatos para prefeito:

Flávia Morando (União Brasil): 38,1%

38,1% Luiz Fernando (PT): 25,9%

25,9% Alex Manente (Cidadania): 15,2%

15,2% Marcelo Lima (Podemos): 9,1%

9,1% Claudio Donizete (PSTU): 3,3%

3,3% Não rejeita nenhum: 4,8%

4,8% Não sabe: 3,6%

Avaliação do atual prefeito

A gestão de Orlando Morandi é aprovada por quase metade dos entrevistados. O tucano foi reeleito em 2020, com 67,28% dos votos. Veja os números:

Aprova: 49,3%

Desaprova: 46,4%

Não sabe dizer: 4,38%